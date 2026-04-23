Okul saldırılarının aldırdığı güvenlik önlemi 7 basamaklı olacak: İçişleri Bakanı açıkladı

Okul saldırılarının aldırdığı güvenlik önlemi 7 basamaklı olacak: İçişleri Bakanı açıkladı
Okul saldırılarının peş peşe gelmesi ve son olarak 10 cana mal olmasıyla MEB'e gelen tepkilerin aldırdığı güvenlik önlemi 7 basamaklı olacak. MEB protokolü sonrası talimatı veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, titizlikle çalıştıklarını ifade ettiği Yeni Okul Güvenlik Modeli ile Türkiye genelindeki tüm okulların güvenlik algoritmasının sil baştan yazılacağını açıkladı.

Türkiye, çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı silahlı okul saldırılarıyla sarsıldı. Saldırılar okullardaki güvenliği ve çocukların durumunu "Önlem için geç mi kalındı?" sorusuyla tartışmaya açtı. MEB, okul saldırıları sonrası tepkilerin hedefi olurken, İçişleri Bakanlığı ile güvenlik önlemlerinin artırılması için protokol imzalandı.

Bakanlıkların ortak çalışmasıyla alınacak güvenlik önlemlerinin detayları da ortaya çıktı. Süreci bizzat verdiği talimatla yürüttüğünü vurgulayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7 Basamaklı Yeni Okul Güvenlik Modeli'ni anlattı.

OKUL SALDIRILARININ ALDIRDIĞI GÜVENLİK ÖNLEMİ 7 BASAMAKLI OLACAK

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni modelde güvenlik, sadece kapıdaki nöbetçi sistemiyle sınırlı kalmayıp; emniyet, sağlık ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan "çekirdek bir kadro" aracılığıyla sağlanacak.

Yeni algoritmanın temelini oluşturan 7 basamak şu şekilde sıralandı:

  1. Risk ve Tehdit Analizleri: Okullardaki risk tanımlamaları güncellenerek baştan yapılacak.
  2. Fiziki Güvenlik: Giriş-çıkış kontrolleri ve denetimler sıkılaştırılacak.
  3. Erken Uyarı Sistemi: Okul idaresi ile en yakın karakol arasında kurulacak dijital ağla risklere hızlı müdahale edilecek.
  4. Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM): Psikolojik veya psikiyatrik destek alan öğrenciler, olumsuzlukların önlenmesi amacıyla TSM üzerinden düzenli takip edilecek.
  5. Siber Takip: Emniyete bağlı sanal devriyeler, çocukları sosyal medya ve oyun gruplarındaki risklere karşı izleyecek.
  6. Bakanlıklar Arası Koordinasyon: MEB, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında veri paylaşımı yasallaştırılacak.
  7. Eğitim ve Farkındalık: Acil durumlar için okullarda düzenli seminer ve konferanslar düzenlenecek.

İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLADI

Sabah’ın haberine göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi; yeni dönemde her okulda müdür, rehber öğretmen, karakol amiri ve sosyal hizmet uzmanından oluşan bir "Güvenlik Yürütme Kurulu" kurulacağını açıkladı.

Bakan Çiftçi, okullara kurulacak "güvenlik kabineleri" ile erken uyarı sisteminin devreye gireceğini ve bu sayede okul çevrelerindeki kameraların kesintisiz izlenerek devriyelerin sıklaştırılacağını belirtti.

Katliam gölgesinde buruk 23 Nisan!Katliam gölgesinde buruk 23 Nisan!

Veri paylaşımı yoluyla "sessiz tehlikelerin" önceden tespit edilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Çiftçi, özellikle psikolojik destek alan öğrencilerin durumlarının kolluk kuvvetleri tarafından düzenli değerlendirmeye alınacağını ifade etti.

Okullardaki güvenlik maliyeti velilerin sırtına mı binecek? Ailelerden 'katkı payı' istendiOkullardaki güvenlik maliyeti velilerin sırtına mı binecek? Ailelerden 'katkı payı' istendi

Bu yeni modelle, okulların güvenlik sisteminin dijital ve psikolojik bir ağ üzerine yeniden inşa edilmesi planlanıyor.

Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Türkiye
Bakanlık tek tek ifşa etti: Tek tırnaklı eti, şuruplu ballar, tereyağı diye satılan bitkisel yağlar gün yüzüne çıktı
Bakanlık tek tek ifşa etti: Tek tırnaklı eti, şuruplu ballar, tereyağı diye satılan bitkisel yağlar gün yüzüne çıktı
Devlet erkanı Anıtkabir'de buluştu
Devlet erkanı Anıtkabir'de buluştu
Yasa dışı bahis oynayanlar yandı! Hapis cezası gelecekmiş
Yasa dışı bahis oynayanlar yandı! Hapis cezası gelecekmiş