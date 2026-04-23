Okul saldırılarının aldırdığı güvenlik önlemi 7 basamaklı olacak: İçişleri Bakanı açıkladı

Türkiye, çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı silahlı okul saldırılarıyla sarsıldı. Saldırılar okullardaki güvenliği ve çocukların durumunu "Önlem için geç mi kalındı?" sorusuyla tartışmaya açtı. MEB, okul saldırıları sonrası tepkilerin hedefi olurken, İçişleri Bakanlığı ile güvenlik önlemlerinin artırılması için protokol imzalandı.

Bakanlıkların ortak çalışmasıyla alınacak güvenlik önlemlerinin detayları da ortaya çıktı. Süreci bizzat verdiği talimatla yürüttüğünü vurgulayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7 Basamaklı Yeni Okul Güvenlik Modeli'ni anlattı.

OKUL SALDIRILARININ ALDIRDIĞI GÜVENLİK ÖNLEMİ 7 BASAMAKLI OLACAK

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni modelde güvenlik, sadece kapıdaki nöbetçi sistemiyle sınırlı kalmayıp; emniyet, sağlık ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan "çekirdek bir kadro" aracılığıyla sağlanacak.

Yeni algoritmanın temelini oluşturan 7 basamak şu şekilde sıralandı:

Risk ve Tehdit Analizleri: Okullardaki risk tanımlamaları güncellenerek baştan yapılacak. Fiziki Güvenlik: Giriş-çıkış kontrolleri ve denetimler sıkılaştırılacak. Erken Uyarı Sistemi: Okul idaresi ile en yakın karakol arasında kurulacak dijital ağla risklere hızlı müdahale edilecek. Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM): Psikolojik veya psikiyatrik destek alan öğrenciler, olumsuzlukların önlenmesi amacıyla TSM üzerinden düzenli takip edilecek. Siber Takip: Emniyete bağlı sanal devriyeler, çocukları sosyal medya ve oyun gruplarındaki risklere karşı izleyecek. Bakanlıklar Arası Koordinasyon: MEB, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında veri paylaşımı yasallaştırılacak. Eğitim ve Farkındalık: Acil durumlar için okullarda düzenli seminer ve konferanslar düzenlenecek.

İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLADI

Sabah’ın haberine göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi; yeni dönemde her okulda müdür, rehber öğretmen, karakol amiri ve sosyal hizmet uzmanından oluşan bir "Güvenlik Yürütme Kurulu" kurulacağını açıkladı.

Bakan Çiftçi, okullara kurulacak "güvenlik kabineleri" ile erken uyarı sisteminin devreye gireceğini ve bu sayede okul çevrelerindeki kameraların kesintisiz izlenerek devriyelerin sıklaştırılacağını belirtti.

Veri paylaşımı yoluyla "sessiz tehlikelerin" önceden tespit edilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Çiftçi, özellikle psikolojik destek alan öğrencilerin durumlarının kolluk kuvvetleri tarafından düzenli değerlendirmeye alınacağını ifade etti.

Bu yeni modelle, okulların güvenlik sisteminin dijital ve psikolojik bir ağ üzerine yeniden inşa edilmesi planlanıyor.