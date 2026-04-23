Geçen yıl 300 binden fazla çocuk suça karıştı!

Adalet Bakanlığı'nın 2025 verileri, Türkiye’de çocukların suça karışma oranındaki artışı gözler önüne serdi. Geçtiğimiz yıl 332 binden fazla çocuk hakkında soruşturma başlatılırken, bu çocukların her birinin ortalama iki farklı suça karıştığı tespit edildi.

ŞİDDET VE SUÇ ÇEVRESİ: EN BÜYÜK RİSK FAKTÖRLERİ

NTV'de yer alan habere göre, Bakanlığın sosyal çalışma araştırmacıları ve psikologları tarafından cezaevindeki 12-18 yaş arası 607 çocukla yapılan görüşmeler, suça sürüklenmenin arkasındaki çarpıcı nedenleri ortaya koydu. Araştırmaya katılan çocukların yüzde 81’inin ev ortamında fiziksel veya psikolojik şiddete maruz kaldığı belirlendi. Bunun yanı sıra çocukların ailelerinde suç işleyen bir birey bulunma oranı yüzde 43, sosyal çevrelerinde suç işleyenlerin oranı ise yüzde 60 olarak kaydedildi. Uzmanlar, çevredeki suç profillerinin çocuklar için "rol model" etkisi yarattığına dikkat çekiyor.

ÇOCUKLARIN "HAYATIMDA NE OLSAYDI SUÇ İŞLEMEZDİM?" CEVABI

Çalışma kapsamında çocuklara yöneltilen bu soruya verilen yanıtlar, sistemin temel eksiklerini de gün yüzüne çıkardı. Çocukların büyük bir kısmı; aile bütünlüğünün bozulması, üvey baba şiddeti veya eğitimden kopmak gibi travmatik süreçlerin suça yönelmelerinde belirleyici olduğunu ifade etti. "Okula gitseydim bu suçu işlemezdim" diyen çocukların oranı, eğitimden uzak kalmanın çocuk suçluluğundaki rolünü net bir şekilde gösteriyor.

UZMANLARDAN REHABİLİTASYON ÇAĞRISI

Uzmanlar, sadece cezaların artırılmasının çözüm olmayacağını ve önleyici rehabilitasyon süreçlerinin kritik olduğunu vurguluyor. Bu kapsamda İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayhan Erbay, çocuklarda şiddet eğiliminin arttığını belirterek yaralama fiillerinin tüm suç tipleri içinde yüzde 35-40 bandına yükseldiğini ifade ediyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Miraç Burak Gönültaş ise aile içindeki suçlu bireylerin, çocukların gelecekteki davranış kalıplarını doğrudan etkilediğine ve bu çocukların suç dünyasını içselleştirmesine neden olabildiğine dikkat çekiyor.