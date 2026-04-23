Yasa dışı bahis oynayanlar yandı! Hapis cezası gelecekmiş

Yasa dışı sanal bahis ve kumarda yeni ceza düzenlemesi gündemde. Taslağa göre yalnızca oynatanlar değil, oynayanlar için de hapis cezası öngörülüyor.

Türkiye’de yasa dışı sanal bahis ve kumarla mücadelede yeni bir adım hazırlığı yapılıyor. Düzenlemenin yasalaşması hâlinde, yalnızca bu sistemi kuranlar ve işletenler değil, oynayanlar da hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Son üç yılda 500 bini aşkın yasa dışı sanal bahis ve kumar sitesi erişime kapatıldı. Ancak bu sitelerin kısa süre içinde farklı adlarla yeniden açılması, mevcut önlemlerin yetersiz kaldığı yönündeki tartışmaları büyüttü.

Gençleri hedef alıyorlar: Şimdi al sonra öde diyorlar

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; 2006-2026 döneminde toplam 585 bin 645 internet sitesi hakkında tespit yapıldı. Bunların 555 bin 574’ü için erişim engeli kararı uygulandı.

MEVCUT YASA

Hâlihazırdaki mevzuatta, yasa dışı sanal bahis ve kumar oynatanlara 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Oynayanlar ise Kabahatler Kanunu kapsamında 100 bin lira ile 400 bin lira arasında değişen idari para cezasıyla karşılaşıyor.

Hazırlanan yeni düzenlemede ise caydırıcılığın artırılması amacıyla, oynayanlar için de hapis cezası getirilmesi planlanıyor.

Sektörün ekonomiye verdiği zararın ise 40 milyar doların üzerinde olduğu belirtildi. Bu nedenle yeni ceza adımlarının, yalnızca hukuki değil, sosyal ve ekonomik bir önlem paketi olarak da değerlendirildiği ifade edildi.