Tamire bırakılan araçlar kül oldu

Antalya'da otomobil ve motor tamiri yapılan iş yerinde çıkan ve bitişikteki tamirhaneye de sıçrayan yangında 5 araç tamamen yandı, 15 araç kısmen zarar gördü.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5005 Sokak'ta bulunan Yakup D.'ye ait otomobil tamirhanesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iş yerinin tamamını sardı.

Yangını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekibi alevlere müdahale ederken, iş yerinde bulunan araçların bir kısmının yanmaya başladığı görüldü.

YANGIN 2 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın esnasında iş yeri çalışanları ve çevredekiler, içeride bulunan araçları kurtarabilmek için büyük çaba sarf etti.

Yükselen alevler, bitişikteki tornacı dükkanının çatısına da sıçradı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının daha fazla iş yerine yayılmadan önlendi.

İtfaiye ekibinin yaklaşık 2 saat yoğun ve koordineli çalışması sonucu yangın söndürüldü. Tamirhane kullanılamaz hale gelirken, içerisinde bulunan 5 araç tamamen, 15 araç da kısmen zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

