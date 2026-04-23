AKP’nin kalesinde ortalığı kasıp kavuracak anket! Oylarını artıran tek parti var

Yayınlanma:
AKP’nin kalesi Trabzon’da yapılan genel seçim anketi, şehirdeki dengelerin değiştiğini ortaya koyarak Cumhur İttifakı’nın oylarındaki erimeyi gözler önüne serdi. Anket sonuçlarına göre, oylarını artıran tek parti CHP olurken AKP’nin en az 8. 57 puan oy kaybetti.

AKP iktidarı, CHP’nin tüm çağrılarına rağmen erken ve ara seçime kapılarını kapatırken kamuoyunda ise seçim talebi giderek güçleniyor. HBS Araştırma tarafından AKP’nin kalesi olan Trabzon’da yapılan yerel seçim anketinin sonuçları paylaşırken çıkan sonuçlar Cumhur İttifakı’ndaki erimeyi ortaya koydu.

AKP 8.57 PUAN OY KAYBETTİ!

Söz konusu ankette, AKP’nin Trabzon'daki oy oranı yüzde 39,2 olarak açıklandı. Geçtiğimiz seçimlerde AKP, Trabzon'da yüzde 47,77 oy almıştı. Anket sonuçlarına göre AKP, 8,57 puan oy kaybetti.

BİR TEK CHP’NİN OYLARI ARTTI!

Anket sonuçlarına göre, CHP’nin oy oranı ise yüzde 23,7 olarak belirlenirken CHP, bir önceki genel seçimlerde Trabzon'da yüzde 18,02 oy oranına sahipti. Anket sonuçları, CHP’nin Trabzon’daki oylarını en az 5 puan artırdığını ortaya koydu.

İYİ PARTİ VE MHP OYLARI DÜŞTÜ!

Geçtiğimiz genel seçimlerde, Trabzon’da yüzde 12,09 oy alan İYİ Parti'nin oy oranı ise, yüzde 7,3 olarak açıklandı. Söz konusu sonuçlara göre, İYİ Parti'nin neredeyse oylarının yarısını kaybettiği görüldü.

Trabzon’da MHP’nin oy oranı ise yüzde 6,4 olarak ölçülürken MHP, bir önceki seçimlerde, yüzde 10,84 oy oranına sahipti. Anket sonuçlarına göre, MHP’nin Trabzon'da 4,44 puan oy kaybettiği görüldü.

HBS Araştırma tarafından yapılan ankete göre, Anahtar Partisi ise Trabzon'da yüzde 7 oy alırken Yeniden Refah Partisi ise yüzde 5 oy oranına sahip. Zafer Partisi'nin oy oranı yüzde 4,2 olarak ölçülürken diğer partilerin oy oranı yüzde 3,2 olarak açıklandı. Protesto oy oranı ise yüzde 4 oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

