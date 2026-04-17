Gençlerdeki suç oranı neden zirve yaptı? Çarpıcı anketten 'ekonomi' çıktı

Toplumun büyük çoğunluğu gençlerde suç ve şiddet eğiliminin arttığını düşünürken, GÜNDEMAR’ın Ocak 2026 araştırması devletin suçla mücadelede yetersiz bulunduğunu, ceza sistemine güvenin zayıfladığını ve güvenlik kaygısının toplumsal düzeyde belirgin biçimde yükseldiğini ortaya koydu. Katılımcılara göre gençleri suça iten en önemli nedenler arasında ise ekonomik etkenler ilk sırada yer aldı.

GÜNDEMAR Araştırma’nın 21-24 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Türkiye Gündemi Araştırması, toplumda güvenlik algısının belirgin biçimde zayıfladığını ve suçla mücadeleye yönelik memnuniyetsizliğin arttığını ortaya koydu. Araştırmaya göre vatandaşların büyük bölümü, suç olaylarının arttığını düşünüyor ve devletin bu alandaki performansını yetersiz buluyor.

GÜNDEMAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tamer Bolat, sonuçları değerlendirirken toplumda güvenlik beklentisinin yükseldiğini, ancak mevcut sistemin bu beklentiyi karşılamakta zorlandığını belirtti.

GENÇLERE DAİR UMUT ALGISI ZAYIF

Araştırmada “Türkiye’de gençlerin geleceğe umutla baktığı” görüşüne katılım düzeyi soruldu.

  • Katılımcıların %77’si bu görüşe katılmadığını belirtti
  • %10’u gençlerin umutlu olduğunu düşündü
  • %12’si kararsız kaldı

Sonuçlar, toplumun gençlerin geleceğe yönelik beklentilerini büyük ölçüde olumsuz değerlendirdiğini ortaya koydu.

UMUTSUZLUĞUN EN BÜYÜK SONUCU: SUÇ VE ŞİDDET

Gençlerde artan umutsuzluk en çok hangi soruna yol açar?” sorusunda en baskın yanıt suç ve şiddet oldu.

  • %59: Suç ve şiddet artışı
  • %16: Toplumdan kopuş
  • %11: Beyin göçü
  • %10: Madde kullanımı

Bu bulgu, gençlikteki umutsuzluğun doğrudan güvenlik sorunu olarak algılandığını gösterdi.

GENÇLERDE SUÇ VE ŞİDDET ALGISI ZİRVEDE

“Gençler arasında suç ve şiddet eğilimi nasıl değişti?” sorusuna verilen yanıtlar dikkat çekti.

  • %92: Arttı
  • %6: Değişmedi
  • %2: Azaldı

Araştırma, bu algının toplumun neredeyse tamamına yakın bir kesimde ortaklaştığını ortaya koydu.

anket-2.png

SUÇUN NEDENİ OLARAK EKONOMİK SORUNLAR ÖNE ÇIKIYOR

Katılımcılara göre gençleri suça iten en önemli nedenler şöyle sıralandı:

  • %33: İşsizlik ve ekonomik sorunlar
  • %27: Aile ve sosyal çevre
  • %17: Madde kullanımı
  • %11: Denetim ve yaptırım eksikliği
  • %10: Eğitim sistemi sorunları

Ekonomik koşullar, en belirleyici faktör olarak öne çıktı.

TOPLUMUN YARISI KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMİYOR

“Yaşadığınız yerde kendinizi güvende hissediyor musunuz?” sorusu toplumsal bölünmeyi ortaya koydu:

  • %51: Güvende hissediyor
  • %49: Güvende hissetmiyor

Veriler, güvenlik algısının kırılgan bir denge üzerinde olduğunu gösterdi.

SUÇ OLAYLARINDA ARTIŞ ALGISI YÜKSEK

Katılımcıların büyük çoğunluğu çevrelerinde suçun arttığını belirtti:

  • %79: Arttı
  • %15: Değişmedi
  • %5: Azaldı

Bu sonuç, güvenlik kaygısının günlük yaşam deneyimiyle desteklendiğini ortaya koydu.

CEZA SİSTEMİNE GÜVEN DÜŞÜK

“Suç işleyenler yeterince cezalandırılıyor mu?” sorusunda:

  • %85: Hayır, yeterince cezalandırılmıyor
  • %14: Evet, yeterince cezalandırılıyor

Toplumun büyük çoğunluğu ceza sisteminin caydırıcılığına güvenmediğini ifade etti.

gundemar-anket.jpeg

DEVLETİN SUÇLA MÜCADELESİ YETERSİZ BULUNUYOR

Devletin suç ve şiddetle mücadele performansına ilişkin değerlendirmede:

  • %70: Yetersiz
  • %16: Yeterli
  • %12: Ne yeterli ne yetersiz

Bu sonuç, kamu otoritesine yönelik memnuniyetsizliğin yüksek olduğunu gösterdi. Konuya ilişkin yapılan değerlendirmede, "Ocak 2026 verileri, Türkiye toplumunda güvenlik kaygısının büyüdüğünü, suç olaylarının arttığı yönündeki kanaatin güçlendiğini ve özellikle gençler arasında suç ve şiddet eğilimine ilişkin çok güçlü bir toplumsal alarm oluştuğunu ortaya koyuyor. Kamuoyu, gençlerdeki umutsuzluk ile suç ve şiddet arasında doğrudan bağ kuruyor; bu sorunun temel nedenlerini ise öncelikle ekonomik darboğaz, aile ve sosyal çevre ile madde kullanımı ekseninde değerlendiriyor. Aynı zamanda ceza sistemine duyulan güvenin zayıf olması ve devletin mücadele kapasitesinin yetersiz bulunması, toplumun meseleyi yalnızca asayiş değil, aynı zamanda adalet ve kamu otoritesi sorunu olarak gördüğünü düşündürüyor. Araştırmanın ortaya koyduğu temel mesaj açık: Toplum, suç ve şiddet karşısında daha etkili, daha görünür ve daha güven veren bir mücadele talep ediyor" ifadelerine yer verildi.

