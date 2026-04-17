Park halindeki kamyonete çarpan 80 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, sabahın erken saatlerinde Huzurkent Mahallesi yakınlarındaki D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ali İnan idaresindeki 33 ATP 215 plakalı motosiklet, sürücüsü M.S. tarafından arıza yaptığı gerekçesiyle yol kenarına park edilen 27 HM 447 plakalı kamyona arkadan hızla çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaşlı adamı gören diğer sürücüler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, 80 yaşındaki Mehmet Ali İnan’ın kaza anında hayatını kaybettiği tespit edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü bir şekilde sağladı. Yapılan incelemelerin ardından İnan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü M.S.'nin ifadesine başvurulurken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (DHA)