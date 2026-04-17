Okul saldırganının atış talimi yaptığı poligonun sorumlu polis memuru görevden alındı

Yayınlanma:
Kahramanmaraş’ta 10 kişinin öldüğü okul saldırısına ilişkin soruşturmada saldırganın olaydan önce babasıyla atış poligonunda talim yaptığı ortaya çıkmıştı. Poligon sorumlusu polis memuru valilik kararıyla görevden alındı.

Kahramanmaraş’ta yaşanan okul baskınını gerçekleştiren ve 10 kişinin ölümüne yol açan 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi olan babası Uğur Mersinli ile birlikte atış talimi yaptığı poligonun sorumlusu polis memurunun açığa alındığı belirtildi.

İzmir'deki karakol saldırısında şok detaylar: Babasıyla atış talimi yapmış, patlayıcı yapımını internetten öğrenmiş!İzmir'deki karakol saldırısında şok detaylar: Babasıyla atış talimi yapmış, patlayıcı yapımını internetten öğrenmiş!

Bir öğretmen ve dokuz öğrencinin yaşamını yitirdiği kanlı okul baskını olayının ardından başlatılan adli ve idari soruşturmalar çerçevesinde yeni gelişme yaşandı.

POLİGON SORUMLUSU POLİS AÇIĞA ALINDI

Babasının silahlarını alarak okulu basıp katliam gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babasıyla atış talimi yaptığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Soruşturma çerçevesinde tutuklanan aynı zamanda emniyet müdürü olan baba Uğur Mersinli de ifadesinde bu iddiayı doğruladı.

Söz konusu görüntülerin ardından Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis atış poligonundan sorumlu polis memuru valilikçe açığa alındı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
