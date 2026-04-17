Gece yarısı bankanın camını indirip kaçtılar!

Antalya’da saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bankanın giriş kapısının camını tekmeleyerek kırdıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Sabah saatlerinde iş yerine gelen banka çalışanları, giriş kapısının camının kırıldığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek bankada herhangi bir hırsızlık olayının yaşanmadığını tespit etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından banka personeli, kırılan cam parçalarını temizleyerek çöpe attı.

Polis ekipleri ise olaya karışan şüpheli kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)