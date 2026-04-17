Yangını fark edip yardıma koştu: Dumanlar arasında kalan kadından acı haber geldi!

Tokat’ta komşusunun evinde çıkan yangını fark ederek yardım etmek için içeri giren Zübeyde Şimşek, yoğun duman arasında kalarak ağır yaralandı. Şimşek, hastanede 5 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

12 Nisan’da, Tokat’ın Niksar ilçesinde S.G.’ye ait 2 katlı evde, içeride kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen dumanları fark eden komşu Zübeyde Şimşek, içeride birilerinin olabileceği endişesiyle yardıma koştu. Arka kapıyı kırarak eve giren Şimşek, kısa süre sonra yoğun dumanın arasında kaldı.

yangini-fark-edip-yardima-kostu-dumanlar-arasinda-kalan-kadindan-aci-haber-geldi-1.jpg

EVDE BAYGIN HALDE BULUNDU

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride bir kişinin bulunduğu bilgisine ulaştı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Zübeyde Şimşek evde baygın halde bulundu.

yangini-fark-edip-yardima-kostu-dumanlar-arasinda-kalan-kadindan-aci-haber-geldi-2.jpg

5 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı ve ağır yaralı olduğu belirlenen 43 yaşındaki Şimşek, Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan Kayseri’deki bir hastaneye sevk edilen Şimşek, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Şimşek, 5 gün sonra hayatını kaybetti. (DHA)

yangini-fark-edip-yardima-kostu-dumanlar-arasinda-kalan-kadindan-aci-haber-geldi-3.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

