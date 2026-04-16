Mobilya fabrikasında korkutan yangın!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bulunan bir sandalye fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından söndürebildi.

Diyarbakır'da 7 katlı apartmanda yangın paniği: 1'i ağır 5 yaralı

MOBİLYA FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLADI

Akşama doğru saat 17.30 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde faaliyet bir sandalye fabrikasında çıktı.

Fabrikanın toz emici makinesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören işçiler itfaiyeye haber verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ 1 SAATLİK MÜDAHALE SONUCUNDA YANGINI SÖNDÜRDÜ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek 1 saatte söndürdü.

Yangın sonucu fabrikanın toz emici makinesinde hasar meydana geldi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)