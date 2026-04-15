Diyarbakır'da 7 katlı apartmanda yangın paniği: 1'i ağır 5 yaralı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan 7 katlı bir apartmanda çıkan yangında; biri ağır olmak üzere toplam 5 kişi dumandan etkilendi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki 7 katlı bir apartmanda yangın çıktı.
Öğle saatlerinde Zagros Apartmanı'nın beşinci katından yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine; bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olayda 5 kişinin dumandan etkilendiği bildirildi.
Biri ağır olmak üzere toplam 5 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)