Ümraniye’de yangın paniği! Çalışanlar binadan tahliye edildi

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bulunan Dudullu Sanayi Bölgesi 1. Cadde’de bulunan 3 katlı imalathanenin üçüncü katında, saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa süre içinde büyürken yoğun duman tüm binayı sardı.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ!

Çalışanlar binadan tahliye edilirken itfaiye ekiplerine haber verildi. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Diyarbakır’da yangın paniği! 3 kişi dumandan etkilendi

Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin müdahaleleri sonucunda yaklaşık bir saatin ardından yangın kontrol altına alındı.

YANGINA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI!

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde hasar oluştu.

Yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülenirken, polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. (DHA)