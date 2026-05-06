Gazeteci Hakan Tosun kimdir?

Belgesel yönetmeni ve gazeteci Hakan Tosun, toplumsal mücadeleleri konu alan yapımlarıyla tanınıyordu. Esenyurt'ta uğradığı saldırı sonucu 49 yaşında hayatını kaybetti. İşte gazetecilikten sinemacılığa Hakan Tosun'un yaşam hikayesi...

İstanbul Esenyurt’ta uğradığı saldırı sonrası hayatını kaybeden Hakan Tosun, 1975 yılında İstanbul’da doğdu. Meslek hayatına 1993 yılında özel radyolarda teknik danışman olarak adım atan Tosun, medya sektörünün farklı alanlarında uzun yıllar emek verdi.

HABERCİLİKTEN BELGESEL SİNEMAYA

1998 yılında İzmir’e yerleşen Tosun, burada çeşitli özel televizyon kanallarında haber montaj operatörü olarak görev yaptı. 2009 yılından itibaren ise rotasını belgesel yapımcılığına kırdı. Özellikle doğa hakları, kent mücadelesi ve toplumsal olayları odağına alan bağımsız yapımlarıyla tanındı.

İZ BIRAKAN YAPIMLARI

Toplumsal hafızaya katkı sunan pek çok çalışmaya imza atan Tosun’un öne çıkan belgeselleri şunlardır:

Çatılara Doğru

Tekel İşçileri

Büyük Anadolu Yürüyüşü

Dönüşüm (Gentrification)

Validebağ Direnişi

Bağımsız gazeteci kimliğini her zaman ön planda tutan Tosun, son olarak “Doğa ve Kent Aktivizm Documentary” adlı yapım şirketinde yönetmenlik yapıyordu.

SALDIRI VE YAŞAM MÜCADELESİ

Hakan Tosun, 10 Ekim Cuma günü İstanbul Esenyurt’ta kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. Başına aldığı darbe sonucu yol kenarında baygın halde bulunan Tosun, üzerinde kimlik bulunmadığı için hastaneye "isimsiz hasta" olarak giriş yapmış ve ailesine ancak bir süre sonra ulaşılabilmişti.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda beyin kanaması teşhisiyle tedavi altına alınan Tosun, tüm müdahalelere rağmen 13 Ekim 2025 akşamı yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

