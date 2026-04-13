Diyarbakır’da yangın paniği! 3 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Karacadağ Caddesi’nde bulunan 6 katlı apartmanın bacasında, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ!

Bacadan çıkan dumanın 1’inci kattaki daireye sızması sonucunda evde bulunan 3 kişi dumandan etkilendi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar sonucunda olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİNE İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI!

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen 3 kişiye ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ayakta müdahale edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı bildirildi. (DHA)