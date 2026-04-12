Aydın’daki yangından kahreden haber: Engelli Arda Umut hayatını kaybetti

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen patlama faciaya dönüştü. Patlamanın ardından çıkan yangın kısa sürede evi sararken, içeride bulunan engelli Arda Umut Balıkçı hayatını kaybetti, annesi ise yaralandı.

PATLAMAYLA BAŞLADI, YANGINA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 13.00 sıralarında Efeler Mahallesi 2257 Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan patlama sonrası dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

28 YAŞINDAKİ ENGELLİ ARDA HAYATINI KAYBETTİ

Yangında evde bulunan 28 yaşındaki engelli Arda Umut Balıkçı yaşamını yitirirken, annesi Zehra Puyan yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Puyan’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Patlamanın çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler olay yerinde detaylı inceleme başlattı.