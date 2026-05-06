Cenazeye giderken ölümle burun buruna geldiler!

Diyarbakır - Kulp karayolunun Özbek Mahallesi mevkiinde, gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir yakınlarının cenazesine gidenlerin bulunduğu, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıktı ve şarampole yuvarlandı.

4 KİŞİ YARALANDI!

Meydana gelen kazada, otomobilde bulunan M.Ç., A.Y., U.Ç. ve S.Ç. yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DURUMLARININ İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ!

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından önce ilçe hastanelerine, ardından kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)