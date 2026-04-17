Hastaneden silindi polis kaydında çıktı! Gülistan Doku soruşturmasında karartılan bir delil daha

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruma polisi Şükrü Eroğlu ile daha sonra ihraç edilen polis Gökhan Ertok arasındaki düzenli para trafiği MASAK raporlarına yansımış, delil karartma için yapıldığı iddia edilen 10 bin doların üzerindeki tutarın İl Özel İdaresi hesabından "Tunceli ve köylerini tanıtma harcaması" gerekçesiyle çıkarıldığı iddia edilmişti.

Soruşturma dosyasındaki delil karartma iddialarına bir yenisi daha eklendi.

Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın paylaştığı bilgilere göre, Gülistan Doku’nun kaybolmasından 5 gün önce, 31 Aralık 2019 tarihinde hastaneye giriş yaptığına dair verilerde ciddi bir uyuşmazlık saptandı.

Hastane kayıtlarına ilişkin yapılan tespit savcılık tarafından "kesinlikle silinmiş" notuyla dosyaya dahil edildiği ifade edildi.

Delilleri karartıp parasını da vatandaşa ödetmiş: Gülistan Doku cinayetinde "pes" dedirten detaylar gelmeye devam ediyor

Gülistan'ın hastane girişi, emniyetin "POLNET" olarak bilinen polis kayıt sisteminde görülürken, aynı kayıtların Tunceli Devlet Hastanesi’ndeki sistemden silindiği belirlendi.

Savcılık soruşturması ve bilirkişi incelemesi sonucunda, Gülistan’ın kaybolduğu 5 Ocak 2020 tarihinden kısa bir süre sonra, 7 ve 9 Ocak 2020 tarihlerinde söz konusu hastane kayıtlarının sistemden kaldırıldığı raporlandı.

Yukarıda da belirtildiği şekilde Gülistan DOKU'nun 31/12/2019 tarihinde saat 09:09'da Tunceli Devlet Hastanesinde hasta kaydının olmadığına dair cevabın POLNET'ten alınan resmi kayıtlar karşısında Cumhuriyet Başsavcılığımızca kabul edilebilir bir cevap olmadığı ve ilgili tarih ve saatte yapılan giriş kaydının kesinlikle silinmiş olduğu ve bunun kasıtlı olarak profesyonel ve detaylı çalışma sonucu silindiğinin, Tunceli Devlet Hastanesine hali hazırda hizmet veren AKGÜN A.Ş.'nin yaptığı araştırma sonucunda....

...Tunceli Devlet Hastanesinin veri tabanına erişim yetkisi olan görevlinin bulunup bulunmadığı var ise bu kişilerin açık kimlik bilgilerinin fiziki evraka yazılarak gönderilmesi, Tunceli Devlet Hastanesinin bilgisayarlarına uzaktan erişim sağlayan görevli bulunması halinde bu kişinin de açık kimlik bilgilerinin gönderilmesi, özellikle 07/01/2020-09/01/2020 tarihleri arasındaki erişim yetkisi olan kişilerin detaylı araştırılarak açık kimlik bilgilerinin fiziki evraka yazılarak gönderilmesi,

Bilirkişi raporu:

"Sonuç olarak 31.12.2019 tarihine ait sistem loglarının bulunmaması olağan bir durum olarak değerlendirilememekte; ilgili güne ait log kayıtlarının kasten ve yetkisiz teknik bir müdahale ile silindiği anlaşılmaktadır."

"4-) 01/05/2024 tarihinde Sisoft Yazılım Şirketi'nden devir almış olduğumuz veri tabanında Gülistan Doku'ya ilişkin geçmiş tüm hastane kayıtlarının ve 31.12.2019 tarihinde veri olup olmadığının tespiti talep edilmektedir.

Firmamızca yapılan incelemelerde Gülistan Doku'ya ait geçmiş tüm dönem hastane kayıtları temin edilmiş ve yazımız ekinde sunulmuştur. (Ek1) Gülistan Doku'ya ait epikriz raporları, vizit kayıtları ve diğer tıbbi kayıtlar sistemde mevcuttur. Ancak, bu kayıtlara ilişkin ekleme, silme veya güncelleme gibi işlemleri gösteren log verileri bulunmamaktadır. Bununla birlikte yukarıda da açıkça ifade etmiş olduğumuz üzere 31.12.2019 tarihinde Gülistan Doku isimli hasta da dahil olmak üzere hiçbir hastaya ait log bilgisi sistemde mevcut değildir.

Özetle; yapılan teknik değerlendirme neticesinde, 31.12.2019 tarihinden öncesi ve sonrasında sistemde log kayıtlarının mevcut olduğu, ancak yalnızca 31.12.2019 tarihinde hiçbir kullanıcıya ve hastaya ait log bilgisinin yer almadığı tespit edilmiştir.

5-) Gülistan Doku isimli hastaya ait 31.12.2019 tarihli hastane kaydının bulunduğuna dair ekte firmamıza gönderilen POLNET çıktısı ve tutanak bulunmasına rağmen yapılan araştırmalar sonucunda bu bilgilere şu an itibariyle ulaşılamadığının anlaşıldığı, bunun sebebinin ne olduğunun araştırılarak bildirilmesi talep edilmektedir.

Sistem üzerinde 31.12.2019 tarihinden öncesine ve sonrasına ait log kayıtları bulunmasına rağmen, yalnızca 31.12.2019 tarihine ait hiçbir log kaydı bulunmamaktadır. Gülistan Doku'nun muayeneye geldiği günlere ilişkin hiçbir log kaydı bulunmamaktadır. Şöyle ki; aynı gün hastaneye başvuru yapan bazı kişilerin vizit kayıtları mevcut olmasına rağmen, bu vizitlere ait log verisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte hastalardan 635'inin daha sonraki tarihlerde sistemde log oluşturdukları tespit edilmiştir. Örneğin, bir hastaya ait 31.12.2019 tarihli vizit kaydı sistemde mevcutken, aynı hastanın 01.01.2020 tarihli tedavi sürecine dair log kayıtları bulunmaktadır.

Hal böyle iken yukarıda da ifade etmiş olduğumuz üzere ilgili tarihe ilişkin kayıtların kasıtlı olarak silinmiş olduğu tarafımızca değerlendirilmektedir.

6-) Hizmeti devraldığımız tarihten önce ve özellikle 31.12.2019-31.01.2020 tarihleri arasında Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri A.Ş'nin Tunceli İl Sorumlusunun (bilgi işlem sorumlusu vb.) açık kimlik bilgilerinin tespiti halinde tarafınıza gönderilmesi istenmektedir."