Katliamın yaşandığı okulda sessiz 23 Nisan

Yayınlanma:
Kahramanmaraş’ta 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya sahne olan Ayser Çalık Ortaokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı boş ve sessiz karşıladı. Öğrenciler başka okula nakledilirken okul bahçesi saldırıda hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ve çiçeklerle doldu.

Türkiye genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanırken, Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda bu yıl derin bir sessizlik hakim. İsa Aras Mersinli (14) tarafından gerçekleştirilen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından okul kapatılmıştı.

Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası taşındığı binaya asıldı

OKUL BAHÇESİ BOŞ KALDI

Saldırı sonrası Kahramanmaraş Valiliği tarafından okulda eğitim gören tüm öğrenciler başka bir eğitim kurumuna nakledildi. Bayram gününde neşeli çocuk seslerinin yükselmesi gereken okul bahçesi, bugün boş ve hüzünlü bir manzaraya ev sahipliği yapıyor.

1273872.jpg

HATIRALAR VE ANMA MESAJLARI

Okulun girişinde saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına bırakılan çiçekler dikkat çekerken, bahçe telleri de saldırıyı kınayan mesajlarla doldu.

1273873.jpg

Tellerde hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ve isimleri yer alıyor.

1273871.jpg

Geride, okulun geçmiş yıllardaki 23 Nisan kutlamalarından geriye kalan neşeli görüntüler ve fotoğraflar kaldı. (DHA)

1273869.jpg

1273876.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

