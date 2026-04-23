Kendilerini bankacı olarak tanıtıp iş insanını yüz binlerce lira dolandırdılar!

İstanbul’da, kendilerini banka çalışanı olarak tanıtarak 'kredi limitinizi yükselteceğiz' vaadiyle kandırdıkları iş insanı Ü.E.’yi (44) 1 milyon 500 bin lira dolandırılan 2 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul’da, polis ekiplerine başvuran tekstilci iş insanı Ü.E., kendisini telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldığını ifade ederek şikayetçi oldu.

Ü.E, polis ekiplerine verdiği ifadede "Beni telefonla arayıp kendilerini banka çalışanı olarak tanıttılar. Kredi limitlerimi yükseltmek için 1 milyon 500 bin lirayı söyleyecekleri banka hesaplarına göndermemi istediler. Ben de inanarak parayı hesaba gönderdim. Ancak daha sonra bankayı aradığımda dolandırıldığımı anladım" sözleriyle olayı anlattı.

2 ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANDI!

Yapılan şikayet üzerine çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, paranın havale edildiği hesabın sahibi M.Y.’yi (37) gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda çalışmalarını devam ettiren ekipler, paranın aktarıldığı ikinci hesabın sahibi Ş.B.K.’yı (26) da yakalayarak gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüpheliler, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

