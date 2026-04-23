Katliam gölgesinde buruk 23 Nisan!

Yayınlanma:
Ulusal egemenliğin ayrıcalıklı saltanat zümresinden alınarak millete teslim edildiği ve milletin üzerinde hiçbir gücün bulunmadığının tüm dünyaya hayrıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 106. yıl dönümü, okul saldırılarının gölgesinde buruk geçiyor.

Tarih 23 Nisan 1920’yi gösterdiğinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk ile “bağımsızlık ve egemenlik” düşünü yüreğinde taşıyan cumhuriyetin kurucu kadrosu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açarak egemenliğin gerçek sahibinin “millet” olduğunu tüm dünyaya haykırdı. TBMM’nin açılmasıyla, egemenlik ayrıcalıklı saltanat zümresinden alınarak halka teslim edildi.

Milli egemenliğe uzanan çetin yolun başlangıcı; Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ile döşendi. Havza Genelgesi’nde yer alan “Türk halkı işgallere karşı aydınlatılacak ve ulusal bilinç uyandırılacaktır” kararı Kuvayı Milliye ruhunu uynadırırken Amasya Genelgesi’nde yer alan, “Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” ifadeleri ise millet egemenliğinin en net tasviriydi.

“ULUSAL EGEMENLİĞE” UZANAN ÇETİN YOL!

İstanbul’un işgaliyle birlikte Meclis-i Mebusan’ın işgal güçleri tarafından feshedilmesiyle Atatürk, Ankara’da olağanüstü yetkilerle donatılmış bir Meclis’in açılacağını açıkladı. Feshedilen Mebusan Meclisi’nden 84 milletvekili, Ankara’ya gelerek ilk Meclis’te yer aldı

Atatürk, 22 Nisan 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisi'nin ''bütün sivil ve askeri makamların ve bütün ulusun emir alacağı en yüksek kat'' olacağını ilan ederken 23 Nisan 1920'de ilk Meclis açıldı. TBMM’nin açılması, Ulusal Kurtuluş Savaşı verilerek emperyalizme karşı bağımsızlığın kazanılması ve Cumhuriyet’in ilanına giden yolda önemli kararların alınmasını sağladı.

106. YILINDA BURUK BİR 23 NİSAN!

On yıllar boyunca, en büyük gücün millet olduğunun kanıtı olan bu önemli bayram, 106. yılında “millet egemenliğinin” tartışıldığı bir yıl olarak tarihe geçiyor.

Halk tarafından seçilmiş siyasetçilerin cezaevlerinde tutuklu bulunduğu ve hukuka ilişkin tartışmaların ayyuka çıktığı bu dönemde, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 1’i öğretmen, 9’u öğrenci 10 kişinin can verdiği okul saldırıları da bayramı buruk bir hale getirdi.

23 NİSAN NASIL ÇOCUK BAYRAMI OLDU?


Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1924 tarihinde, egemenliğin millete teslim edildiği bu önemli günün bayram olarak kutlanmasına karar verdi ve bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929’da Atatürk bu bayramı, dünya üzerindeki bütün çocuklara armağan etti. 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

