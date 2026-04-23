İstanbul'da dün sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak etkili olurken cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Megakent İstanbul, nisan ayında zaman zaman etkili olan yağışlarla kısa süreli bir serinlik yaşasa da su kaynaklarındaki genel görünüm kaygı verici seviyesini koruyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verileri, baraj doluluk oranlarındaki artışın beklenen düzeyin oldukça altında kaldığını ortaya koyarken, kuraklık riskinin hala devam ettiğini gösteriyor. Yılbaşından bu yana metrekareye düşen 390 kilogramlık yağış miktarı bile kentin devasa su havzalarını doldurmaya yetmiyor.

İSKİ VERİLERİ DURGUNLUĞU ORTAYA KOYUYOR

İSKİ tarafından paylaşılan son kayıtlar İstanbul’un su rezervlerindeki durağanlığı ve gerilemeyi net bir şekilde ortaya koyuyor. 19 Nisan tarihinde ortalama baraj doluluk oranı yüzde 70,93 olarak güncellenirken 20 Nisan ölçümleriyle birlikte bu rakam yeniden yüzde 70,36 seviyesine geriledi.

Dün yapılan son ölçümlerde oran yüzde 70,53 olurken bugün itibarıyla yüzde 70,9 olarak kayıtlara geçti.

ARTIŞ SINIRLI, RİSK DEVAM EDİYOR

9 Nisan’da yüzde 69,67 seviyesinde bulunan doluluk oranının, aradan geçen 14 gün ve etkili yağışlara rağmen yalnızca yüzde 70,9’a yükselebilmesi, riskin hala devam ettiğini gözler önüne seriyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: %93,06

Darlık Barajı: %87,12

Elmalı Barajı: %91,37

Terkos Barajı: %57,33

Alibey Barajı: %67,28

Büyükçekmece Barajı: %56,83

Sazlıdere Barajı: %45,87

Istrancalar Barajı: %39,42

Kazandere Barajı: %60,39

Pabuçdere Barajı: %60,84

İSTANBUL’UN SU KARNESİ ALARM VERİYOR

İstanbul’un su karnesi, geçmiş yılların verileriyle karşılaştırıldığında tablonun ne kadar ciddi olduğu daha açık görülüyor. Yaklaşık beş yıl öncesine kadar yüzde 90 seviyelerinde seyreden baraj doluluk oranları, bugün yüzde 70 bandını aşmakta zorlanıyor.

Kar yağışlarındaki azalma ve barajları besleyen akarsuların debisindeki düşüş ise kentin su dengesini doğrudan olumsuz etkileyerek verimliliği aşağı çekiyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan su miktarının toplam kapasiteye göre ne seviyede olduğunu gösterir. Bu oran genellikle yüzde (%) olarak ifade edilir.

Su kaynaklarının yeterliliğini anlamak için önemli bir göstergedir. İçme suyu, sulama ve enerji üretimi planlamalarında dikkate alınır. Düşük oranlar kuraklık riskine, yüksek oranlar ise taşkın ihtimaline işaret edebilir.

BARAJ DOLULUK ORANI NASIL HESAPLANIR?

Baraj doluluk oranı, mevcut su hacminin toplam depolama kapasitesine bölünmesiyle hesaplanır. Elde edilen sonuç yüzdeye çevrilerek ifade edilir. Örneğin barajın kapasitesi 100 milyon metreküp, mevcut su miktarı 50 milyon metreküpse doluluk oranı yüzde 50 olur. Bu hesaplama düzenli ölçümlerle güncellenir. Böylece su yönetimi ve planlama daha sağlıklı yapılır.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

İstanbul’da baraj doluluk oranları, kentteki milyonlarca kişinin günlük su ihtiyacını gösterir.

Kentin içme ve kullanma suyunun büyük bölümü barajlardan sağlanır.

Doluluk seviyelerindeki düşüş, kuraklık riskini ve olası su kesintilerini gündeme getirir.

Yaz aylarında artan tüketim ve azalan yağış, rezervlerin hızla azalmasına yol açar.

Doluluk oranları, yönetim planlaması için kritik öneme sahiptir.

BARAJ DOLULUKLARINDA YAĞIŞIN ROLÜ NEDİR?

İstanbul barajlarının doluluk oranı yalnızca yağış miktarına bağlı değildir; yağışın süresi, şiddeti ve baraj havzasının su toplama kapasitesi de belirleyici olur. Kısa süreli yoğun yağışlar geçici artış sağlasa da, düzenli kış yağışları ve kar birikimi barajların su rezervlerini uzun vadede kalıcı şekilde artırır. Bu nedenle kış aylarındaki düzenli yağışlar İstanbul’un su güvenliği için kritik öneme sahiptir.

KURAKLIK RİSKİ NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Kuraklık yalnızca baraj doluluk oranlarına bakılarak belirlenmez. Meteorolojik kuraklık (yağış azlığı), hidrolojik kuraklık (nehir ve göl seviyelerindeki azalma) ve tarımsal kuraklık (topraktaki nem kaybı) birlikte incelenir. Bu nedenle kısa süreli doluluk artışları olumlu bir gösterge olsa da, uzun vadeli yağış verileri ve mevsimsel trendler risk analizinde belirleyici olur.