Ekran kullanımı iskelet sistemini tehdit ediyor: İlkokul çağındaki çocuklarda fıtık alarmı!

Dijital ekranların çocukların hayatındaki süresinin artması, göz sağlığının ötesine geçerek kas-iskelet sistemi üzerinde ciddi tahribatlara yol açıyor. Pediyatri klinikleri, yetişkinlik dönemine özgü olan boyun ve bel fıtığı gibi hastalıklarla başvuran çocukların sayısındaki artışla karşı karşıya bulunuyor.

ÇOCUKLARDA ERKEN DÖNEM FITIK TEŞHİSİ

61. Türk Pediatri Kurumu Kongresi’nde dijital mecraların yarattığı sağlık sorunları geniş kapsamlı olarak değerlendirildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Kenan Barut, erişkin yaş grubunda görmeye alışkın olduğumuz disk problemlerinin artık ilkokul çağındaki çocuklarda dahi teşhis edildiğini belirterek durumu "fıtık alarmı" olarak nitelendirdi.

BOYUNA BİNEN AŞIRI YÜKÜN TEHLİKELERİ

Cep telefonu veya tablet kullanımı sırasında başın sürekli olarak 60 derece eğik tutulması, omurga üzerinde muazzam bir baskı oluşturuyor. Prof. Dr. Barut, kafanın eğilmesiyle birlikte boyun bölgesine binen yükün normal ağırlığının dört katına çıktığını, bu durumun 5 litrelik 6 adet su bidonunu boyunda taşımaya eşdeğer bir ağırlık yarattığını vurguluyor. İskelet sisteminin gelişme çağında bu denli bir kuvvete maruz kalması ciddi yapısal bozukluklara zemin hazırlıyor.

EKRAN SÜRESİ İLE HASTALIK İLİŞKİSİ

Uluslararası araştırmalar, dijital ekran kullanım süresi ile fiziksel şikayetlerin doğru orantılı olarak arttığını kanıtlıyor. Pandemi döneminden bu yana çocukların ekran başında geçirdiği süre %55 oranında yükseldi. Özellikle günde 5 saatten fazla ekran kullanan çocuklar neredeyse tamamen kas-iskelet sistemi ağrılarıyla karşı karşıya kalırken, bir saatten az kullanımda bu risk çok daha düşük seviyelerde seyrediyor.

KAS GELİŞİMİNİN OLUMSUZ ETKİLENMESİ

Ekran bağımlılığı, çocukların fiziksel aktivite süreçlerini doğrudan baltalıyor. Hareket etmeyen, oyun oynamayan ve egzersiz yapmayan çocukların kas yapıları yeterince gelişemiyor. Zayıf kalan kas dokusu, omurganın maruz kaldığı yükü destekleyemediği için çocuklarda bel ve boyun kaynaklı fiziksel şikayetler ergenlik döneminde çok daha hızlı bir şekilde artış gösteriyor.