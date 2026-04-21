İki suikast itirafına rağmen korumadılar

Suikastten beş ay önce yakalanan Dalton üyesi, Avukat Serdar Öktem’i öldürmek üzere görevlendirildiğini itiraf ediyor.

Savcı “Tüm tedbirler alınsın” diye Emniyet’e yazıyor.

Fakat Öktem’a koruma verilmiyor.

Üç ay sonra bir tetikçi daha yakalanıyor.

O da Öktem için ‘vur emri’ aldığını açıklıyor.

Sonuç?

Yine yazı yazılıyor.

Yine gereği yapılmıyor.

Aynı günlerde Daltonlar ve Gündoğmuşlar üçünü Gaziantep’ten getirdikleri 6 tetikçiyi organize ediyor. Tetikçiler Esenyurt’ta hücre evine yerleştiriliyor. 30 Eylül-6 Ekim 2025 arasında Öktem’in evi ile işyerinin çevresinde pusu atılıyor. Çalıntı araçlar ve sahte plakalarla keşif yapılıyor.

Öktem, 6 Ekim’de güpegündüz infaz ediliyor.

Ne acıdır ki biz bu skandalı, “Korunsun” talimatına uyulmayan savcının yazdığı Serdar Öktem suikasti iddianamesinden öğreniyoruz.

Çete savaşları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastinden yargılanan MHP’li avukat Serdar Öktem’in öldürülmesine ilişkin 7’si tutuklu 16 sanık hakkında iddianame hazırladı.

İddianameye göre Öktem’in hedef haline gelmesinin asıl nedeni çete savaşlarında taraf olmasıydı.

Çeteler iki ayrı ittifak oluşturuyor.

‘Siirtli Naci’ diye bilinen Naci Yılmaz, Uğurcan Gündoğmuş’un lideri olduğu Gündoğmuşlar ve ‘Can Dalton’ lakaplı Beratcan Gökdemir’in Daltonlar’ı bir safta…

‘Meks’ lakaplı Mehmet Sabri Şirin’in Şirinler’i, ‘Hamuş’ lakaplı İsmail Atız’ın Casperlar’ı, Zuhat Altunç’un Çirkinler’i ve ‘Çingene Ümit’ lakaplı Ümit Yalçın’ın grubu diğer safta.

Şirinler, Casperlar, Çirkinler ve Ümit Yalçın, uyuşturucu ticaretinden kaynaklı husumet yaşadıkları Naci Yılmaz’a karşı ittifak kurdu.

Yılmaz da Gündoğmuşlar ve Daltonlarla birlik olup çatışmaya girdi.

Bu iki hasım grup 2025 yılında kanlı bir hesaplaşmaya tutuştu.

‘Şirinler’den Osman Beşe, 20 Haziran günü Daltonlar tarafından öldürüldü.

Mehmet Sabri Şirin’in, iddiaya göre konum bilgisini ulaştırdığı Daltonlar’ın liderlerinden Caner Koçer, 3 Ağustos’ta İspanya’da Casperlar tarafından vuruldu. Koçer’in arkadaşı Furkan Yavuz ise 25 Eylül’de Belçika’da infaz edildi.

Öktem, karşılıklı cinayetlerin son halkasıydı.

Casperlar’ın parasını aklamakla suçluyorlar

Çünkü Öktem 2014’ten beri Şirin’in, 2018’den bu yana Atız’ın avukatıydı.

Daltonlar tarafından Casperlar’ın parasını aklamakla, kendileri aleyhine Casperlar ve Çirkinler’e bilgi aktarmakla itham ediliyordu.

İddianamede suikastin gerekçesi şöyle anlatılıyor:

“Sosyal medyada yer alan paylaşımlar, haberler, saha ve istihbari çalışmalar ile Daltonlar mensuplarının vermiş olduğu ifadelerde Öktem’in Casperlar’ın parasını akladığı, Casperlar ve Çirkinler’e Daltonlar aleyhine bilgiler aktardığından bahisle bu örgütlerin hedefi haline geldiği yönünde bilgilerin yer aldığı…”

Siirtli Naci finanse etti

Suikasti Daltonlar ve Gündoğmuşlar üstlendi.

Daltonların sosyal medya hesaplarında, Öktem’in öldürülmesinden ötürü Casperlar ve Çirkinlerin ekonomik bakımdan zarar gördüğüne vurgu yapılması çok dikkat çekiciydi.

Şöyle yazdılar:

“Daltonlar vurur, Gündoğmuşlar noktayı koyar. Hamuş, Zuhat, zatpara kazansanız da gitti, bundan sonra ticaretiniz de bitti, paralarınız yalan oldu. Biz demedik mi sizi bitireceğiz.”

İddianamede suikastin Casperlar, Çirkinler, Şirinler ve Çingene Ümit’i hem hukuki ve finansal olarak zedelemek hem bu grupların bilgi akışını kesmek hem de intikam ve zayıflatmak amacıyla Naci Yılmaz tarafından finanse edildiği ileri sürülüyor. Yılmaz’ın “silah ve uyuşturucu temini ile devamlılığını sağladığı” Gündoğmuşlar ve Daltonların suikasti işlendiği savunuluyor.

Savcı uyardı: Koruyun

Öktem’in öldürülmesine ilişkin karar aslında aylar önce Caner Koçer tarafından alındı.

İstanbul’da 12 Mayıs 2025’te Eren Öztek’in öldürülmesine adı karışan Daltonlar üyesi Haydar Koç ve S.S.Y.’nin itirafıyla öğrenildi saldırı hazırlığı. İki tetikçi, “Öztek cinayetinden önce savcı olarak bildikleri şahsa yönelik Koçer’in talimatıyla eylem hazırlığında olduklarını ancak gerçekleştiremediklerini” söylediler.

Hedefin Öktem olduğu anlaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan Savcı Ali Baykara, 20 Mayıs 2025’te İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne hitaben şöyle yazdı:

“Daltonlar silahlı suç örgütü kapsamında ifadesi alınan Haydar Koç, kendisine fotoğrafı gösterilen ve cumhuriyet savcısı olduğu söylenen bir şahsı öldürmek üzere gönderildiğini ancak eylemi gerçekleştirmediğini beyan etmiş olup araştırmalar ve kişi tarifine istinaden yaptırılan teşhiste bahsettiği şahsın Serdar Öktem olduğu tespit edilmiştir. Şahsın can güvenliğinin sağlanması yönünden gereken tüm önleyici tedbirlerin alınabilmesi için gereken işlemlerin yapılması hususunda gereği ÖNEMLE arz olunur.”

İkinci itiraf

Ardından ikinci itiraf geldi.

Daltonlar tarafından 6 Ağustos 2025’te Bağcılar’da kıraathaneye yapılan saldırıda yakalanan Ali Karapınar, “Örgüte maddi destek sağladıklarını söyledikleri avukata suikast girişiminde bulunduğunu” öne sürdü.

Söz ettiği kişi ise Öktem’di.

İkinci kez yazışma yapılarak yine bütün tedbirlerin aldırılması istendi.

Yine hiçbir önlem alınmadı.

İddianameden:

“Öktem’in Daltonlar ve Gündoğmuşlar ile husumet içerisindeki Şirin ve Atız’ın avukatı olması, Casperlar ve Çirkinler’e bilgi aktarımı yaptığı ve bu örgütlerin paralarını akladığına dair iddiaların bulunması dikkate alındığında Öktem’in bu şekilde tanınması bu örgütlerce birkaç kez eylem girişimine maruz kalmasına sebep olmuş, Şirin’in verdiği lokasyon ile Casperlar ve Çirkinler tarafından Caner Koçer’in öldürülmesi, Öktem’i örgütlerin potansiyel hedefi haline getirmiştir.”

Öktem’in infaz emrini veren Koçer, 3 Ağustos 2025’te İspanya’da Casperler tarafından öldürüldü. Koçer’in intikamı için Öktem’i infaz ettiler.

İddianamenin sustuğu soru

Tetikçiler tutuklandı.

Azmettiricilere de dava açıldı.

Bir gün yakayı ele verirlerse ağır ceza alacaklar.

213 sayfalık iddianamede hemen her detay anlatılıyor.

Fakat suikastten önce iki kritik itiraf Emniyet’in elindeyken, savcılık “Tüm önleyici tedbirler alınsın” diye ‘önemle’ uyarmışken, Öktem’in neden korunmadığı sorusuna yanıt verilmiyor.