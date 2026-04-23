ABD'den FIFA'ya Dünya Kupası başvurusu: İran'ı çıkarın İtalya'yı alın

Beyaz Saray iddiaya göre ABD Başkanı Donald Trump’ın Papa’yı hedef alması üzerinden İtalya ile başlayan gerilimi azaltmak için FIFA’ya İran’ın Dünya Kupası’ndan çıkarılıp yerine İtalya’nın katılması için başvuruda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın üst düzey temsilcilerinden Paulo Zampoli, haziran ayında başlayacak Dünya Kupası’nda İran yerine İtalya’nın yer alması için FIFA’ya resmi başvuruda bulundu. Girişimin, Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında Papa tartışması sonrası yaşanan gerginliği onarma çabası olduğu belirtiliyor.

‘İRAN’I ÇIKARIN İTALYA’YI ALIN’

Financial Times gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanlarından Paulo Zampoli, FIFA’ya İran’ın turnuvadan çıkarılıp yerine İtalya’nın alınması teklifinde bulundu.

GİRİŞİMİN ARKA PLANI

Haberde, bu girişimin Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında, Trump’ın Papa XIV. Leo’ya yönelik saldırısı nedeniyle yaşanan gerginliğin ardından iki lideri uzlaştırma çabasının bir parçası olduğu ifade edildi.

Zampoli, Trump’a bu öneriyi sunduğunu ve konuyla ilgili FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştüğünü doğruladı.

İTALYA DÜNYA KUPASI’NA KATILAMAMIŞTI

İtalya, play-off finalinde Bosna-Hersek'e yenilerek 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkını kaybetmişti. Turnuva, haziran ayında ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.

