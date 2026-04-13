Son dakika | Papa'dan Trump'a yanıt: Korkmuyorum!

Son dakika haberi... Papa 14. Leo, kendisine sert eleştirilerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminden korkmadığını belirterek, "Savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya devam edeceğim." dedi.

Trump "Papa'yı sevmiyoruz. İran'ın nükleer silaha sahip olmasıyla bir sorunu olmayan ya da ABD'nin Venezuela'ya saldırmasına karşı olan bir Papa istemiyorum. Zaten Papa Leo'yu da çok sevmem. Aşırı liberal bir insan." ifadelerini kullanmıştı.

PAPA'DAN YANIT GELDİ: KORKMUYORUM

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Trump ve yönetiminden korkmadığını ve savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya devam edeceğini söyledi. Tarihteki ilk ABD'li Papa olan 14. Leo, 11 gün sürecek ve 4 ülkeyi kapsayan Afrika turunun ilk ayağı için Roma'dan Cezayir'e uçtuğu sırada, seyahatini takip eden gazetecilere Trump'ın sözlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Papa 14. Leo, "Trump yönetiminden korkmuyorum. Ben siyasetçi değilim. Ben İncil'den bahsediyorum. Bu nedenle savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya devam edeceğim. Onunla bir tartışmaya girmeye niyetim yok." diye konuştu.

"Bazı insanların yaptığı gibi İncil’in istismar edilebileceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullanan Papa, ABD Başkanı'nın mesajına atıf yaparak, bu mesajı okuyan insanların kendi sonuçlarını çıkarabileceklerini düşündüğünü kaydetti.

TRUMP KENDİSİNİ ELEŞTİREN PAPA GÖRMEK İSTEMİYOR

Yaptığı her açıklama ile skandal çıkışlara imza atan Trump, Papa 14. Leo’nun ABD karşıtı bir tutum sergilediğini ima eden Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasını sorun etmeyen bir Papa istemiyorum. Amerika'nın, ülkemize devasa miktarlarda uyuşturucu gönderen ve daha da kötüsü katiller, uyuşturucu satıcıları ve caniler de dahil hapishanelerini bizim ülkemize boşaltan Venezuela'ya saldırmasını korkunç bulan bir Papa istemiyorum. Ve suç oranlarında rekor seviyede düşüş sağlayan, tarihteki en harika borsa değerlerini oluşturan ve bunları ezici bir çoğunlukla seçilerek yapan bir ABD başkanını eleştiren bir Papa da istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

