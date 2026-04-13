"Kendine çeki düzen ver!" Trump Papa’ya yüklendi, kendini İsa yaptı!

ABD Başkanı Donald Trump, Papa 14. Leo’ya yönelik sert ifadeler kullandı. Trump, Papa’yı “suç konusunda zayıf ve dış politikada berbat” olmakla suçlarken, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla tartışmanın dozunu artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo’yu hedef alan sert açıklamalarda bulundu. Trump, sahibi olduğu Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda Papa’ya yönelik ağır eleştiriler yöneltti.

Trump, paylaşımında “Papa Leo suç konusunda zayıf ve dış politikada berbat” ifadelerini kullanarak, Papa’nın özellikle uluslararası meselelerdeki tutumunu hedef aldı. Açıklamasında, “Trump Yönetimi’nden ‘korku’dan bahsediyor ama COVID sırasında Katolik Kilisesi’nin yaşadığı korkudan bahsetmiyor” sözleriyle eleştirilerini sürdürdü.

"BÖYLE BİR PAPA İSTEMİYORUM"

Papa’nın İran ve Venezuela konusundaki yaklaşımlarını da eleştiren Trump, “İran’ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünen bir Papa istemiyorum” dedi. Ayrıca, ABD’nin Venezuela politikalarına yönelik eleştirileri de hedef alarak, “Amerika’nın Venezuela’ya saldırmasının korkunç olduğunu düşünen bir Papa da istemiyorum” ifadelerini kullandı.

PAPA'NIN KARDEŞİNİ ÖVDÜ

Trump, Papa’nın ailesine de değinerek dikkat çeken bir çıkış yaptı:

“Kendisinden çok kardeşi Louis’yi seviyorum, çünkü Louis tam bir MAGA. O anlıyor, Leo anlamıyor!” dedi.

ABD Başkanı, Papa’nın kendisini eleştirmesine de tepki göstererek, “Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nı eleştiren bir Papa da istemiyorum” ifadelerini kullandı.

"BENİM SAYEMDE PAPA OLDU"

Papa’nın seçilmesine dair de iddialarda bulunan Trump, şu sözleri sarf etti:

“Papa olmak için hiçbir listede yoktu ve sadece Amerikalı olduğu için, Başkan Donald J. Trump ile başa çıkmanın en iyi yolu bu olur diye düşünüldüğü için Kilise tarafından o göreve getirildi. Eğer ben Beyaz Saray’da olmasaydım, Leo da Vatikan’da olmazdı.”

Trump, açıklamasının sonunda Papa’ya çağrıda bulunarak,

“Leo Papa olarak kendine çeki düzen vermeli, sağduyulu olmalı, Radikal Sol’a yaranmayı bırakmalı ve politikacı olmaya değil, büyük bir Papa olmaya odaklanmalı” dedi.

TARTIŞMA YARATAN İSA GÖRSELİ

Öte yandan Trump’ın, Papa’ya yönelik açıklamalarının ardından kendisini Hz. İsa olarak tasvir eden bir görsel paylaşması da tartışmaları daha da büyüttü.

Bu sert açıklamalar, ABD yönetimi ile Vatikan arasında özellikle İran savaşı ve göç politikaları gibi konularda son dönemde artan görüş ayrılıklarının bir yansıması olarak değerlendirildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

