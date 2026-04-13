Küba lideri Canel Trump'a resti çekti! “Gerekirse ölürüz"

Ağırlaşan ambargo nedeniyle ulusal enerji altyapısının çöktüğü ve ekonomik krizin derinleştiği Küba’dan, ABD Başkanı Donald Trump’ın işgal tehditlerine sert yanıt geldi.

Amerikan NBC News televizyonunda "Meet the Press" isimli programında konuşan Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, ABD'nin Küba'yı işgal etmesi için hiçbir haklı gerekçesinin olmadığını vurguladı.

“ÖLMEMİZ İCAP EDİYORSA ÖLÜRÜZ”

Olası bir ABD işgaline karşı direneceklerini ifade eden Canel, "Eğer bu gerçekleşirse çatışma olur, mücadele olur, kendimizi savunuruz ve eğer ölmemiz icap ediyorsa ölürüz" sözlerini sarf etti.

Canel, açıklamasının devamında Kübalıların vatanını ne pahasına olursa olsun savunacağını belirterek “Vakti geldiğinde ABD'nin, Küba'ya karşı bir askeri saldırı başlatması, cerrahi bir operasyon yürütmesi ya da bir devlet başkanını kaçırması için hiçbir gerekçesi olacağına inanmıyorum. Çünkü ulusal marşımızda da dendiği gibi, vatan için ölmek, yaşamak demektir." ifadelerine yer verdi.

DONALD TRUMP İŞGALLE TEHDİT ETMİŞTİ!

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen bütün mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören Başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

"İstifa etmeyeceğim!" Küba lideri ABD baskısına rağmen geri adım atmadı

Trump, 1 Şubat günü ise Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını ileri sürmüş, Küba ise bunu yalanlamıştı. Küba’ya sık sık tehditler savuran Trump, "Küba… güzel bir ada. Havası harika. Küba’yı almak benim için bir onur olacak. Onu özgürleştirir miyim, ele mi geçiririm… Ama isterseniz gerçeği söyleyeyim: Onunla istediğim her şeyi yapabileceğimi düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı. Küba ise, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye almıştı. (AA)