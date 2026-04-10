"İstifa etmeyeceğim!" Küba lideri ABD baskısına rağmen geri adım atmadı

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, ABD ile artan gerilim ortamında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Amerikan televizyonu NBC News’in “Meet the Press” programına katılan Diaz-Canel, istifa edip etmeyeceğine yönelik soruya sert bir karşılık verdi. Sorunun kaynağını sorgulayan Kübalı lider, ülkesindeki siyasi liderlerin ABD tarafından belirlenmediğini vurguladı.

"YALNIZCA KÜBA HALKI KARAR VEREBİLİR"

Görevini bırakmayacağını açık bir dille ifade eden Diaz-Canel, “Biz özgür ve egemen bir devletiz” diyerek, başkanlık makamına halkın iradesiyle geldiğini hatırlattı. Küba lideri, görevde kalıp kalmayacağına yalnızca Küba halkının karar verebileceğini belirterek, dış müdahalelere kapalı olduklarının altını çizdi.

"ABD'NİN HİÇBİR HAKI YOK"

Washington yönetimini eleştiren Diaz-Canel, ABD’nin uzun süredir Havana’ya karşı “düşmanca politikalar” izlediğini söyledi. Küba’dan herhangi bir talepte bulunma hakkının ABD’de olmadığını dile getiren Diaz-Canel, iki ülke arasındaki gerilimin temelinde bu yaklaşımın yattığını ifade etti.

KÜBA'YA EKONOMİK YAPTIRIMLAR ARTIYOR

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı ve Küba’ya petrol sağlayan ülkelere yönelik yaptırımları genişleten kararname, iki ülke arasındaki tansiyonu daha da yükseltti. Washington yönetimi bu adımın ulusal güvenlik gerekçesiyle atıldığını savunurken, Havana yönetimi kararı ekonomik baskının yeni bir boyutu olarak değerlendirdi.

Enerji tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle Küba hükümeti acil önlemleri devreye alırken, Diaz-Canel daha önce yaptığı açıklamalarda ABD’nin olası bir saldırı için hiçbir meşru gerekçesi bulunmadığını vurgulamıştı. Röportajın tamamının hafta sonu yayımlanması beklenirken, iki ülke arasındaki gerilimin önümüzdeki günlerde nasıl seyredeceği merak konusu. (AA)