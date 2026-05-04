İsrail ateşkese rağmen Gazze’ye ölüm yağdırıyor!

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde saldırılar düzenlemeye devam ediyor. İsrail’in gerçekleştirdiği son saldırılarda 3 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi ise yaralandı.

İsrail ordusu, varılan ateşkese rağmen Gazze’ye saldırmaya devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya beldesine bağlı Atatıra bölgesinde Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda, 42 yaşındaki Musa Salim Fethi el-Ebyad yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Batı Şeria'daki saldırıları devam ediyor: 1 Filistinli öldürüldü 4 kişi yaralandıİsrail'in Batı Şeria'daki saldırıları devam ediyor: 1 Filistinli öldürüldü 4 kişi yaralandı

İsrail’e ait İHA’nın, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği saldırıda ise, Filistinli Enes Hamed hayatını kaybetti, pek çok kişi yaralandı. Gazze’nin güneyinde bulunan 10. Cadde'ye düzenlenen İHA saldırısında da 1 kişi hayatını kaybetti, pek çok kişi ise yaralandı.

TOPÇU BİRLİKLERİ ATEŞ AÇTI!

İsrail topçu birlikleri ise Gazze Şeridi'nin doğusunda bulunan çeşitli noktalara art arda atışlar gerçekleştirdi. İsrail ordusuna ait askeri araçlardan da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu kesimlerinde bulunan bölgelere yoğun ateş açıldı. (AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

AB: Gazze’de herhangi bir toprak değişikliğini reddediyoruz
Nijerya’da şiddet sarmalı büyüyor: Silahlı çeteler köy bastı, 11 ölü
