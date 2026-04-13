Trump şimdi de Papa'ya çattı

Yayınlanma:
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Papa 14. Leo’nun kendisinin dış politika ve göçmenlik politikalarını eleştirmesinin ardından dini lideri hedef alarak, “Papa Leo, suç konusunda ZAYIF ve dış politika konusunda berbat” dedi. Trump, açıklamasında ayrıca “Papa olarak kendini toparlamalı” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı uzun bir paylaşımla Papa 14. Leo’ya sert bir saldırı düzenledi. Trump, Papa’nın kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Papa Leo, suç konusunda ZAYIF ve dış politika konusunda berbat. Trump yönetiminden duyduğu 'korku'dan bahsediyor, ancak Katolik Kilisesi'nin ve diğer tüm Hıristiyan kuruluşların, COVID sırasında, dışarı çıktıklarında ve aralarında 3-6 metre mesafe bile olsa, ayin düzenledikleri için rahipleri, papazları ve diğer herkesi tutukladıkları sırada duydukları KORKU'dan bahsetmiyor"

NE OLMUŞTU

Sözlerini dikkatli seçmesiyle tanınan Papa 14. Leo, 28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail’in İran’a karşı savaşının açık sözlü bir eleştirmeni olarak öne çıkmıştı. Papa, Trump’ın İran medeniyetini yok etme tehdidini “kabul edilemez” olarak nitelendirmiş ve Trump yönetimi altında ABD’de göçmenlere yönelik muamele konusunda “derin bir düşünme” çağrısında bulunmuştu.

“LEO, PAPA OLARAK KENDİNİ TOPARLAMALI”

Trump, paylaşımının devamında şunları söyledi:

“Onun kardeşi Louis’i ondan çok daha fazla seviyorum, çünkü Louis tam bir MAGA’cı. O anlıyor, ama Leo anlamıyor! İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünen bir Papa istemiyorum. Leo, Papa olarak kendini toparlamalı, sağduyulu davranmalı, radikal solun isteklerine boyun eğmeyi bırakmalı ve bir politikacı değil, büyük bir Papa olmaya odaklanmalıdır. Bu durum ona çok zarar veriyor ve daha da önemlisi, Katolik Kilisesi'ne zarar veriyor”

Trump, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Papa’nın “büyük bir hayranı” olmadığını da sözlerine ekledi.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump’ın Truth Social hesabından yaptığı paylaşımın tam metni:

“Papa Leo, suç konusunda ZAYIF ve dış politika konusunda berbat. Trump yönetiminden duyduğu ‘korku’dan bahsediyor, ancak Katolik Kilisesi'nin ve diğer tüm Hıristiyan kuruluşlar, COVID sırasında, dışarı çıktıklarında ve aralarında 3-6 metre mesafe bile olsa, ayin düzenledikleri için rahipleri, papazları ve diğer herkesi tutukladıkları sırada duydukları KORKU'dan bahsetmiyor. Onun kardeşi Louis'i ondan çok daha fazla seviyorum, çünkü Louis tam bir MAGA'cı. O anlıyor, ama Leo anlamıyor! İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünen bir Papa istemiyorum. Amerika'nın, ABD'ye büyük miktarda uyuşturucu gönderen ve daha da kötüsü, katiller, uyuşturucu satıcıları ve cinayet suçluları da dahil olmak üzere hapishanelerini boşaltarak ülkemize gönderen bir ülke olan Venezuela'ya saldırmasını korkunç bulan bir Papa istemiyorum. Ve ABD Başkanı'nı eleştiren bir Papa istemiyorum, çünkü ben, ezici bir çoğunlukla seçildiğim görevi tam olarak yerine getiriyorum; suç oranlarını rekor düzeyde düşürüyorum ve tarihin en büyük borsasını yaratıyorum. Leo minnettar olmalı çünkü, herkesin bildiği gibi, o şok edici bir sürprizdi. Papa olmak için hiçbir listede adı yoktu ve sadece Amerikalı olduğu için Kilise tarafından oraya konuldu; onlar bunun Başkan Donald J. Trump ile başa çıkmanın en iyi yolu olacağını düşündüler. Ben Beyaz Saray'da olmasaydım, Leo da Vatikan'da olmazdı. Ne yazık ki, Leo'nun suç konusunda zayıflığı, nükleer silahlar konusunda zayıflığı bana hiç uymuyor; aynı şekilde, kiliseye gidenlerin ve din adamlarının tutuklanmasını isteyenlerden biri olan, solun bir “ezik”i olan David Axelrod gibi Obama sempatizanlarıyla görüşmesi de bana uymuyor. Leo, Papa olarak kendini toparlamalı, sağduyulu davranmalı, radikal solun isteklerine boyun eğmeyi bırakmalı ve bir politikacı değil, büyük bir Papa olmaya odaklanmalıdır. Bu durum ona çok zarar veriyor ve daha da önemlisi, Katolik Kilisesi'ne zarar veriyor! Başkan DONALD J. TRUMP”

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

