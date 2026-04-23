'Faizde illüzyon sürüyor'

Yayınlanma:
Merkez Bankası, nisan toplantısında politika faizini yüzde 37’de sabit tutarken, fonlamayı yüzde 40’lık üst banttan sürdürüyor. Ekonomist Mahfi Eğilmez, “Politika faizi yüzde 37’de ama uygulamada faiz yüzde 40. Faiz illüzyonuna devam” yorumunu yaptı.

Merkez Bankası (TCMB), nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. Böylece İran savaşı gölgesinde geçen ikinci toplantıda da faiz oranında değişikliğe gidilmedi.

FAİZ KORİDORU VE FONLAMA

Faiz koridoru yüzde 35,50 - 40 aralığında korunurken, metinde enflasyonda yukarı, iktisadi faaliyette aşağı yönlü risklerin öne çıktığı belirtildi. Mart ayında gerileyen enflasyonun ana eğiliminin nisanda yeniden artacağına işaret edildi.

TCMB, savaşın başlamasıyla mart ayında bir hafta vadeli repo ihalelerine ara vermiş, fonlamayı faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 40’tan yapmaya başlamıştı. Mevcut durumda da fonlamanın ağırlıklı olarak gecelik kanaldan yüzde 40 seviyesinde sürmesi bekleniyor.

EĞİLMEZ: “FAİZ İLLÜZYONUNA DEVAM”

Ekonomist Mahfi Eğilmez, konuya ilişkin sosyal medya platformu X’te yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Politika faizi yüzde 37’de ama uygulamada faiz yüzde 40. Faiz illüzyonuna devam”

SAVAŞIN ETKİLERİ VE BEKLENTİLER

TCMB karar metninde, ABD-İsrail’in Ortadoğu’da başlattığı savaşın enerji fiyatlarında yarattığı artış ve oynaklığa dikkat çekilerek, bunun hem maliyet kanalı hem de iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkilerinin yakından izlendiği vurgulandı.

Ekonomist Uğur Gürses ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“Merkez Bankası faize dokunmadan Körfez’deki savaşın ‘ikincil etkilerini bekleyeceğim’ diyor. Peki tutmayacak hedef için neden mesaj yok?”

FAİZ İNDİRİM DÖNGÜSÜNE DÖNÜŞ ZOR

Yatırım Finansman Başekonomisti Erol Gürcan, yeniden faiz indirim döngüsüne dönüşün yılın ikinci yarısına kalma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. TCMB faiz kararı notunda, “Bir sonraki toplantı 11 Haziran’da. 14 Mayıs’taki Enflasyon Raporu’nda yapılacak değerlendirme belirleyici olacak” ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

