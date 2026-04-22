AKP'nin faize ayırdığı para ile neler yapılırmış neler! Okula güvenlik, çocuğa yemek, öğretmene ikramiye...

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları üzerinden eğitim sistemindeki güvenlik zafiyetini ve bütçe tercihlerini gündeme taşıdı. Günaydın, iktidarın halkın temel ihtiyaçları yerine faiz lobilerine kaynak aktardığını belirterek çarpıcı veriler paylaştı.

OKULLARDA GÜVENLİK ZAFİYETİ VE "İHANET" ÇIKIŞI

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan şiddet olaylarına dikkat çeken Gökhan Günaydın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in görevde kaldığı her sürenin ülke için kayıp olduğunu savundu. Günaydın, Meclis kürsüsünden şu soruları yöneltti:

"Şu saatte, başka bir okulumuzda bıçakla dolananların, pompalıyla dolananların, 9 milimetrelik tabancalarına şarjör takanların olmadığından emin miyiz? Maalesef emin değiliz. Yusuf Tekin'in durduğu her gün, durduğu her saniye vatan için, millet için kayıp yıllardır, ihanet yıllarıdır. Ancak mesele Yusuf Tekin meselesi değil, mesele iktidarınızın meselesidir."

633 MİLYARLIK HALK TALEBİNE "PARA YOK" ENGELİ

Muhalefetin okullardaki eksikliklerin giderilmesi için verdiği önergelerin iktidar tarafından reddedildiğini hatırlatan Günaydın, bu taleplerin maliyetini tek tek sıraladı:

"Bakın, kaç tane önerge vermişiz? Burada önergeler, önergeler. Atasım geliyor bunları, atasım. Ne yapmışız size? Yalnızca Aralıkta, bütçe görüşmelerinde 75 bin hemşire -okul sağlığıyla alakalı- 100 bin temizlik görevlisi, 65 bin güvenlik görevlisi verelim okullara demişiz, hesap etmişiz maliyetini, 224,6 milyar TL. Öğretmenlere bir maaş ikramiye verelim demişiz, 156 milyar lira. Öğrencilere bir kap sıcak öğle yemeği verelim demişiz, 252 milyar lira. 100 bin öğretmen atayalım demişiz, bunların toplamı 633 milyar lira. Ne demişsiniz? 'Cık, olmaz' Sebep ne? 'Para yok.' Öyle mi? Bunların toplamı 633 milyar TL beyler."

"FAİZE 2 TRİLYON 770 MİLYAR LİRA AYRILIYOR"

Okulların güvenliği ve öğrencilerin beslenmesi için "para yok" denilmesine tepki gösteren Günaydın, bütçedeki asıl kaynağın nereye gittiğini şu sözlerle ortaya koydu:

"Siz 2 trilyon 770 milyar lirayı bu sene faize yatırmıyor musunuz? Nasıl ki burada durdurduğunuz madencileri gözaltına aldıysanız, nasıl ki bugün hak arayan, 'demokrasi' diye bağıran herkese biber gazıyla müdahale ediyorsanız ben size söyleyeyim, erken seçimden kaçıyorsunuz."

"VATANDAŞIN YÜZDE 68'İ İSTİYOR, KAÇAMAYACAKSINIZ"

Toplumdaki seçim talebinin görmezden gelinemeyeceğini ifade eden Günaydın, ara seçim için meydan okudu: