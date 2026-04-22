Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak: Piyasalar gelecek habere kilitlendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıklamak üzere yılın üçüncü toplantısını yapacak. Saat 14.00'te açıklanacak karar öncesinde, ekonomistlerin çoğunluğu faizin yüzde 37'de sabit bırakılacağını öngörürken, bazı uzmanlar ise artış beklentisini koruyor.

Yurt içinde tüm dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Mart ayında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutan bankanın, bugün gerçekleştireceği yılın üçüncü toplantısından çıkacak sonuç piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Para Politikası Kurulu (PPK), bugün bir araya gelerek nisan ayı faiz kararını belirleyecek. Banka, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin kararını saat 14.00'te kamuoyuna duyuracak.

merkez-bankasi-faiz-kararini-aciklayacak-piyasalar-gelecek-habere-kilitlendi-3.jpg

Geçtiğimiz mart ayında yapılan toplantıda kurul, faiz oranlarını değiştirmeyerek yüzde 37'de sabit bırakma kararı almıştı.

PİYASALAR GELECEK HABERE KİLİTLENDİ

Toplantı öncesinde 37 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen PPK Beklenti Anketi sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin beklentilerinin medyanı, politika faizinin yüzde 37'de sabit bırakılacağı yönünde oluştu.

merkez-bankasi-faiz-kararini-aciklayacak-piyasalar-gelecek-habere-kilitlendi-2.jpg

Katılımcıların dağılımına bakıldığında; 22 ekonomist faizlerin mevcut seviyesinde korunacağını tahmin ederken, 1 ekonomist 100 baz puan, 14 ekonomist ise 300 baz puanlık bir artış yapılabileceği öngörüsünde bulundu.

YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 33

Ankette ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentileri de yer aldı. Buna göre, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 33 olarak hesaplandı.

Piyasalar, bugün saat 14.00'te açıklanacak olan metinde verilecek mesajlara ve faiz rotasına kilitlenmiş durumda.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

