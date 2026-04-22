Merkez Yeni Şafak'ı mı dinleyecek piyasayı mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın üçüncü toplantısını faiz kararını açıklamak üzere bugün yapacak. Politika faizinin yüzde 37 seviyesinde olduğu bir dönemde gerçekleşen bu toplantı öncesinde, ekonomi yönetimi ile iktidara yakın medya organları ve piyasa profesyonelleri arasında keskin bir görüş ayrılığı yaşanıyor.

Bir yanda faiz indirimlerinin hızlanmasını talep eden iktidara yakın Yeni Şafak'ın baskısı, diğer yanda ise faizin sabit tutulmasını ya da artırılmasını bekleyen piyasa anketleri. Merkez Bankası’nın vereceği faiz kararı merak konusu oldu.

YENİ ŞAFAK’TAN FATİH KARAHAN’A "KEYFİ KARAR" SUÇLAMASI

Yeni Şafak gazetesi, sürmanşetinde Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın ekonomi politikalarını sert bir dille eleştirdi. Gazete, Karahan’ın Mart 2024 seçimlerinden hemen önce piyasada herhangi bir beklenti yokken faizleri 500 baz puan artırmasını "keyfi bir tutum" olarak niteledi ve Karahan’ın kapalı toplantılarda bu kararı "Artırmayabilirdim" diyerek savunduğunu iddia etti.

Haberde, Merkez Bankası’nın faizleri yükseltirken "agresif" (500-700 baz puan), indirirken ise "sembolik" (100 baz puan) adımlar atmasının piyasada belirsizliği artırdığı savunuldu.

Karahan’ın "aşırı temkinli" tutumunun sanayicinin üretim çarklarını döndürmesini zorlaştırdığı ve ihracatçının rekabet gücünü kırdığı öne sürülürken; yüksek seyreden reel faizlerin kredi maliyetlerini artırarak hem iş dünyasını hem de vatandaşı ağır bir yük altına soktuğu ifade edildi.

PİYASA PROFESYONELLERİ FAİZLERİN SABİT KALMASINDAN YANA

Yeni Şafak’ın "faiz indirimi" yönündeki baskısına karşılık, finans dünyasının beklentileri tam tersi bir rotayı işaret ediyor. AA Finans tarafından 37 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketi, piyasanın Merkez Bankası’ndan bir indirim beklemediğini ortaya koydu.

AKP içindeki bir muhalif grup daha ortaya çıktı: Mehmet Şimşek iki iç cephede savaşacak

Anket sonuçlarına göre:

22 Ekonomist : Faizlerin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulacağını öngörüyor.

: Faizlerin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulacağını öngörüyor. 15 Ekonomist : Enflasyonist baskılar nedeniyle faiz artışı bekliyor (1 uzman 100 baz puan, 14 uzman ise 300 baz puan artış tahmin ediyor).

: Enflasyonist baskılar nedeniyle faiz artışı bekliyor (1 uzman 100 baz puan, 14 uzman ise 300 baz puan artış tahmin ediyor). İndirim Beklentisi: Ankete katılan hiçbir ekonomist bu ay için bir faiz indirimi öngörmedi.

MERKEZ YENİ ŞAFAK'I MI DİNLEYECEK PİYASAYI MI?

Ekonomistlerin 2026 yıl sonuna ilişkin politika faizi beklentisi ise yüzde 33 olarak şekillendi. Piyasadaki hakim görüş, enflasyonun yüzde 30-32 bandında seyrettiği bu süreçte faizlerin düşürülmesinin mevcut ekonomik dengelerle örtüşmediği yönünde oluştu.

Bugün saat 14.00'te açıklanacak karar, Merkez Bankası'nın medya üzerinden gelen "indirim" taleplerine mi yoksa piyasanın "sıkı duruş" beklentisine mi yakın duracağını gösterecek.