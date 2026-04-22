BYD'den acı reçete! Büyük balık kendi kuyruğunu yiyor

Düne kadar her hafta yeni bir markanın mantar gibi türediği, fabrikaların dur durak bilmeden banttan araç indirdiği Çin elektrikli otomobil pazarında balayı bitti. BYD CEO’sunun yaptığı uyarı: Artık herkesin kazandığı o kontrolsüz büyüme dönemi kapandı; şimdi kimin ayakta kalacağını değil, kimin daha az hasarla yok olacağını konuşma vakti.

Çinli devin başkanı, yüzlerce üreticiyi piyasadan silebilecek acımasız bir eleme sürecini duyurdu.

Çinli elektrikli otomobil üreticileri son yıllarda küresel pazarı fethediyor ve etkileyici satış sonuçları elde ediyor, ancak bu rakamların ardında ciddi sorunlar gün yüzüne çıkıyor. Sektörün en tepesinden, BYD CEO'su Wang Chuanfu'dan yeni bir uyarı geliyor; Wang Chuanfu , sektör için son derece zor bir dönemin başladığını ve birçok Çinli üreticinin hayatta kalamayacağı bir dönemin geldiğini duyuruyor.

DURDURULAMAZ GÜÇ DUVARA MI ÇARPTI? ÇİN ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINDA "HAYATTA KALMA" SAVAŞI

Kriz artık sadece varsayımsal değil. Piyasayı "temizleme" süreci çoktan başladı ve şu ana kadar yaklaşık 100.000 iş kaybına yol açtı; bu da durumun ciddiyetini açıkça gösteriyor.

SORUN NE?

Son derece çetin rekabet ve sürekli fiyat indirimleri ortamında, üreticiler agresif indirimlerle müşterileri kazanmaya çalışıyorlar, ancak bu stratejinin bir bedeli var: giderek incelen kar marjları ve giderek azalan karlılık.

En büyük oyuncular bile artık bu durumdan muaf değil. Örneğin BYD , 2023'te 4,6 milyon araçlık rekor satışına rağmen net karında %19'luk bir düşüş kaydetti.

Çin elektrikli otomobil pazarı şu anda aşırı doymuş durumda. Avrupa'da adını bile duymadığımız düzinelerce, hatta yüzlerce marka aynı pastadan pay almak için mücadele ediyor ve birçok marka pazar payını korumak için minimum karla veya hatta zararla çalışıyor.

Şimdi asıl soru şu: Bu durum Çin'deki "elektrikli araç patlamasının" çöküşüne mi yoksa tüm pazarı ele geçirecek birkaç baskın oyuncunun ortaya çıkmasına mı yol açacak?

Tahminlere göre, önümüzdeki yıllarda yalnızca kendi üretim ve tedarik zincirlerine sahip, teknolojik olarak en gelişmiş ve mali açıdan en istikrarlı şirketler hayatta kalacak, daha zayıf üreticiler ise ortadan kaybolacak.

Avrupalı ​​alıcılar ve üreticiler için bu durum iki yönlü bir etkiye sahip. Bir yandan, kısa vadede Çin modelleri için daha da agresif düşük fiyatlar bekleyebiliriz. Öte yandan, uzun vadede pazar daha da yoğunlaşabilir ve birkaç güçlü Çin markası oyunun kurallarını belirleyebilir.

Kesin olan bir şey var: Çin elektrikli otomobillerinin kontrolsüz büyüme dönemi yeni ve çok daha acımasız bir aşamaya giriyor. Düne kadar durdurulamaz gibi görünen bir sektör, şimdi kendi sınırlarıyla karşı karşıya.

KİM HAYATTA KALACAK?

İç pazar sarsılırken, Çinli üreticiler sadece ihracat yoluyla değil, yerel üretim yoluyla da giderek Avrupa'ya yöneliyor. Bu nedenle, BYD Macaristan'da , Chery İspanya'da fabrika kurarken, XPeng de Graz'dan lojistik ve dağıtım kanalları aracılığıyla Avrupa pazarına giriyor.

Buna paralel olarak, giderek daha fazla stratejik ortaklık görüyoruz. Örneğin, Stellantis ve Leapmotor, Batı pazarlarına girişlerini hızlandırmak için güçlerini birleştiriyor ve şu ana kadar iyi gidiyorlar. Çinli markanın modellerinin eski Fiat fabrikalarından çıkacağı anlaşılıyor.

Bu yaklaşımın stratejik açıdan son derece akıllıca olduğu kanıtlanıyor. Yerel üretim gümrük engellerini azaltıyor, teslimatları hızlandırıyor ve müşteri güvenini artırıyor; ortaklıklar ise büyük ön yatırımlar yapmadan daha hızlı pazar erişimi sağlıyor.

Önümüzdeki yıllarda sadece en güçlüler hayatta kalacak; teknolojiye, sermayeye ve uluslararası pazarlara girme konusunda net bir stratejiye sahip olanlar. Ve bir şey kesin: Kontrolsüz büyüme dönemi yavaş yavaş sona eriyor ve kimin kalacağına, kimin yok olacağına karar verilecek bir dönem başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Ekonomi
Smart küçüldükçe küçüldü! Koy cebine gezdir!
Smart küçüldükçe küçüldü! Koy cebine gezdir!
ATM'lerdeki gizli tuzak ortaya çıktı
ATM'lerdeki gizli tuzak ortaya çıktı