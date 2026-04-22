Smart küçüldükçe küçüldü! Koy cebine gezdir!

Yeni Smart, tıpkı kariyerinin sonlarına doğru ForTwo'nun olduğu gibi, elektrikli bir otomobil olacak. Ancak selefiyle teknik bir bağlantısı bulunmuyor.

Uzun bir süre boyunca Smart'ın orijinal felsefesini sonsuza dek terk ettiği düşünülüyordu. Geely'nin sahiplik yapısına girmesinden sonra marka, daha büyük, daha pahalı ve küresel ölçekte iddialı modeller üretme yoluna girdi. Bir zamanlar markanın özünü oluşturan küçük şehir otomobilleri odak noktasından kayboldu. Şimdi ise neredeyse aynı biçimde geri dönüyorlar.

CONCEPT #2 İLE PARK YERİ KAVGALARINA SON

Yeni Smart Concept #2 sadece bir "çalışma" değil, üretim modelinin net bir duyurusu. İki kapılı silüeti, son derece kısa ön ve arka uzantıları ve neredeyse karikatürize edilmiş kompakt oranları, doksanlı yılların sonlarında şehir içi ulaşımın ne olabileceğini yeniden tanımlayan orijinal Smart ForTwo'yu hatırlatıyor. Günümüzün yeni SUV'ları denizinde bu yaklaşım neredeyse radikal görünüyor.

Yeni Smart , tıpkı kariyerinin sonlarına doğru ForTwo gibi elektrikli bir otomobil olacak. Ancak 2024 yılında üretimi durdurulan selefiyle teknik bir bağlantısı yok; sıfırdan geliştirilmiş modern bir elektrikli araç. Elektrikli Kompakt Mimari platformu, alanın daha iyi kullanılmasını sağlamanın yanı sıra, önceki modellere göre önemli ölçüde daha fazla menzil sunmayı hedefliyor. Smart, 300 kilometreden fazla otonom sürüş menzili vaat ediyor ki bu, elektrikli ForTwo'nun önceki nesline kıyasla iki katından fazla. Bu rakam henüz WLTP onaylı olmasa da, günümüz teknolojisinin eskisinden daha fazlasını mümkün kıldığı açıkça görülüyor.

Şarj sistemi de modern beklentilere uyarlanmış durumda. 20 dakikadan kısa sürede %10'dan %80'e hızlı şarj özelliği, bu küçük otomobili en azından günlük kullanım söz konusu olduğunda daha ciddi elektrikli modellerin arasına sokuyor. Ek bir avantaj ise, otomobilin mobil bir güç kaynağı olarak kullanılmasını sağlayan V2L fonksiyonudur.

2 numaralı konsepti ilginç kılan sadece teknoloji değil, aynı zamanda bağlamdır. Günümüzün şehir otomobilleri artık klasik anlamda küçük değil. Küçük şehir modelleri bile giderek dört metre uzunluğa yaklaşıyor ve SUV'lara daha çok benziyor. Smart ise tam tersi yönde ilerleyerek minimalizm fikrini geri getiriyor.

Seri üretim versiyonu Ekim ayında Paris'teki fuarda tanıtılacak ve Avrupa pazarına girişi şimdiden doğrulandı. Fiyatı henüz bilinmiyor ancak 20.000 Euro'nun altında, en ucuz elektrikli otomobiller aralığında olması bekleniyor.