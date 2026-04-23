Ateşkes uzadı piyasalar yükseldi



New York borsası, ABD’nin İran ile ateşkesi uzatması sonrası pozitif bir seyir izledi. Yatırımcılar, iki ülke arasında kalıcı barışa yönelik görüşmelerin akıbetine ilişkin belirsizliği fiyatlarken, endeksler haftanın işlem gününü alıcılı tamamladı.

ENDEKSLERDE YÜKSELİŞ

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,69 artarak 49.490,03 puana, S&P 500 endeksi yüzde 1,05 artışla 7.137,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,64 kazançla 24.657,57 puana ulaştı.

TRUMP’TAN ATEŞKES UZATIMI

ABD Başkanı Donald Trump, dün piyasaların kapanışının ardından yaptığı açıklamada, Pakistan’ın talebi üzerine İran’ın anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurdu.

İRAN’DAN TEMKİNLİ AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin tek taraflı ateşkes uzatma kararına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“İran'ın çıkarlarını yerine getirmek ve İran halkının kazanımlarını pekiştirmek açısından mantıklı ve gerekli zeminin oluştuğu sonucuna vardığımızda adım atacağız”

DEVRİM MUHAFIZLARI’NDAN GEMİ OPERASYONU

Açıklamaların ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, “deniz güvenliğini tehlikeye atan” ve birinin İsrail ile bağlantılı olduğu belirtilen iki yabancı gemiye el konulduğunu ve İran kıyılarına yönlendirildiğini duyurdu. Açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin ihlalinin İran için “kırmızı çizgi” olduğu vurgulandı.

KALİBAF: “ATEŞKESİN ANLAMI OLMAZ”

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Trump’ın ateşkesi uzattığını ilan etmesine ilişkin, “Tam bir ateşkes, deniz ablukası ve dünya ekonomisinin rehin alınmasıyla ihlal edilmediği zaman anlamlı olur” ifadelerini kullandı.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Sahadaki gerilim ve çelişkili açıklamalar petrol piyasalarında oynaklığı artırırken, Brent petrolün vadeli varil fiyatı yüzde 2,9 artarak 101,4 dolara, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise yüzde 3,2 artışla 92,5 dolara yükseldi.

ŞİRKET BİLANÇOLARI

Bilanço sezonunda uçak üreticisi Boeing’in hisseleri, ilk çeyrekte beklenenden düşük zarar açıklamasıyla yüzde 5,5 yükseldi. GE Vernova’nın hisseleri, finansal sonuçlarının beklentileri aşması ve yıllık gelir tahminini yükseltmesi sonrası yüzde 13,8 değer kazandı. United Airlines’ın hisseleri ise 2026 yılı kazanç beklentisini düşürmesinin ardından yüzde 5,6 geriledi.

(AA)