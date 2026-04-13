2 numaraya HTŞ’den takipsizlik

Kocaeli’den beş gün önce kiraladıkları araçla yola çıkan Yunus Emre Sarban, Ahmet İmrak ve Onur Çelik, 7 Nisan’da saat 12.30’da İsrail Konsolosluğu’nun bulunduğu plazanın önünde durdu.

Üç saldırgan hızla araçtan indi.

Çelik yelekleri, kamuflajları ve sırt çantaları vardı.

Bagajdan uzun namlulu silahlarını çıkarıp atışa hazır hale getirdiler.

“Allahu ekber!” diyerek, bina güvenliği için bekleyen polislere ateş ettiler.

Polisler karşılık verdi.

Üç polis yaralandı.

Adana nüfusuna kayıtlı ve 1994 doğumlu Sarban öldürülürken, Çelik ve İmrak yaralı yakalandı.

Üç saldırganda pompalı tüfek, tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırganların IŞİD ile bağlantılı olduklarını belirledi.

Altı ay dinlendi

Geçen Sarban’ın 2019’da IŞİD üyeliği suçlamasıyla Tekirdağ’da tutuklandığını, beş ay sonra ilk duruşmada serbest bırakıldığını ve 2022’de beraat ettiğini yazmıştım.

Şimdi bir bilgi daha vereyim.

İmrak’a ‘Heyet Tahrir Şam’ (HTŞ) üyeliğinden işlem yapılmış.

Dosyası şöyle:

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, 2018’de selefi bir derneğin 6 müdavimi hakkında “FEC/ENŞ/HTŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları yönünde istihbari bilgi elde edilmesi üzerine” soruşturma başlatıyor.

Şüpheli listesinin ilk sırasında Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı ve 2001 doğumlu İmrak yer alıyor.

İmrak’ın telefonu 8 Mart 2021-8 Eylül 2021 arasında dinlendi.

Alınan ifadesinde “Kesinlikle terör örgütü üyesi değilim. Anayasal düzeni ortadan kaldırmak gibi bir düşüncem yoktur” dedi.

Savcılık 29 Mart 2022’de “Terör örgütü üyesi olduklarına dair dava açılmasını haklı kılacak yeterlikte ve nitelikte delil elde edilemediğinden” kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti.

Hizbuttahrir’e katıldılar

Ahmet İmrak ve kardeşi Murat, bu tarihten sonra ‘Hizbultahrir’ örgütüne bağlı Köklü Değişim Derneği’nin Kocaeli Temsilciliği’ne katıldı.

Van nüfusuna kayıtlı ve 2001 doğumlu Onur Çelik ve kardeşi Enes de Köklü Değişim Derneği’nin müdavimiydi. İmrak ve Çelik kardeşler bu dernekte tanışmış olmalı.

Hizbuttahrir, halifeliği geri getirerek, Müslümanları tek devlet çatısı altında birleştirmeyi amaç edinmesi itibariyle radikal İslamcılara cazip görünse de silahlı mücadeleyi reddettiği için pasif gelebiliyor. Ve zaten öğrendiğim kadarıyla, Çelik kardeşler Köklü Değişim’den ayrılırken, “Burayı beğenmedik, Boko Haram’a katılacağız” diye espri yapmış.

Nijerya merkezli Boko Haram adlı terör örgütü, IŞİD’e biatını açıklamıştı.

‘Hak yolunda paramparça’

Tutuklanan dokuz kişi arasında Murat İmrak ile Onur Çelik’in eşi Cansel ve kardeşi Enes de var.

Murat İmrak’a yönelik suçlamalardan başlayayım.

Savcılık 1-2 Nisan’da konsolosluk çevresindeki keşfe ağabeyi ve Onur Çelik ile birlikte Murat İmrak’ın da katıldığını saptadı.

İmrak’ın Facebook’ta paylaştığı ‘Bugünkü cemaatlerin durumu’ başlıklı videosuna Onur Çelik tarafından şu yorum yapılmış:

“Allah bizlere hak yolunda paramparça olayı nasip eylesin.” İmrak, şu yanıtı veriyor:

“Amin kardeşim. Bidat ehli yok olmaya mahkumdur.”

İmrak’ın sosyal medyasında Hizbuttahrir ile ilgili paylaşımlar yer alıyor.

Bu örgütten ayrıldığını şöyle duyurmuş:

“Benim tebliğ ettiğim veya benden görüş alan tüm herkese buradan ilan ediyorum ki Hizb-ut Tahrir’den rucu ettim. Hizb-ut Tahrir’deki batıl görüşlerimden tevbe ettim. Ben öyle olmadığım halde benden o görüşleri alan kişilere hakkımı helal etmiyorum.”

İmrak, bir polisin fotoğrafını paylaşarak, “Yorum sizlerin... Öldüğünde şehit diyecekler buna...” diye yazmış.

Dijital materyal incelenmesinde saldırıda kullanılan tüfekler ve tabanca modellerini araştırdığı saptandı.

İmrak’ın Sarban ile saldırı günü saat 04.04’te iki kez WhatsApp’tan görüştükleri tespit edildi.

Araçtaki parmak izi

Enes Çelik’in dijital materyallerinin incelemesinde, çok sayıda farklı kişiye ait kimlik fotoğrafları bulundu.

Kardeşi Onur ile arasındaki WhatsApp içeriklerinde “Allah onları bizlerin eliyle yok etmeyi nasip etsin” şeklinde yazışmalar var. Yazışmalarda ayrıca, saldırıda kullanılan aracın görüntüleri yer alıyor.

Olay yerindeki aracın sağ arka sürgülü kapı camı iç yüzeyinden elde edilen parmak izi Onur Çelik’in eşi Cansel’e ait çıktı.

Çelik’in eşiyle WhatsApp yazışmalarında şu ifadeler geçiyor:

“Aslan aslan Müslümanları kurtaracak alim ne ki cihat edecek, maşallah sigara yaksın bir tane öyle gitsin cihada.”

IŞİD ve El Kaide yargılamalarını takip eden Avukat Onur Güler, İzmir, Yalova ve İstanbul’da gerçekleştirilen saldırıların IŞİD esintili olduğunu ve bir arada değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.