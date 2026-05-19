Mehmet Akif Cenkci Cumhuriyet gençlere emanet: Gençlerin geleceğinin teminatı ise sosyal güvenliktir!
Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı…
Samsun’da yakılan bağımsızlık meşalesi, milletin kaderini değiştiren tarihi bir yürüyüşün başlangıcı oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve Cumhuriyet’in temellerini büyük fedakârlıklarla atan tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

19 Mayıs, yalnızca bir bayram değil; gençliğe duyulan güvenin ve bağımsızlık iradesinin simgesidir. Atatürk’ün Cumhuriyet’i emanet ettiği gençler bugün sadece ülkenin geleceği değil, aynı zamanda üretim gücü, çalışma hayatının dinamizmi ve ekonomik kalkınmanın temel unsurudur.

Ancak günümüz gençliği ciddi sorunlarla karşı karşıya. Üniversite mezunu birçok genç, eğitimini tamamladıktan sonra işsizlik, düşük ücret ve güvencesiz çalışma koşullarıyla mücadele ediyor. Gençlerin en büyük ihtiyacı yalnızca iş bulmak değil; sosyal güvenceli, sürdürülebilir ve geleceğe umutla bakabilecekleri bir çalışma hayatına sahip olmaktır.

Özellikle genç girişimcilerin desteklenmesi artık ekonomik bir zorunluluk haline gelmiştir. Kendi işini kurmak isteyen gençlerin karşısına çıkan yüksek maliyetler ve prim yükleri azaltılmalı, gençlerin üretime katılması teşvik edilmelidir. Sağlanacak sosyal güvenlik destekleri sayesinde gençler kayıtlı ekonomiye daha güçlü dahil olabilir, yeni istihdam alanları oluşturabilir.

Benzer şekilde üniversite mezunu gençlerin ilk işe giriş süreçlerinde işverenlere sağlanacak SGK teşvikleri de genç işsizliğinin azaltılmasında önemli rol oynayacaktır. İşveren üzerindeki maliyet yükünün hafiflemesi, gençlerin iş hayatına daha kolay adım atmasını sağlayacaktır. Çünkü çalışma hayatına atılan her genç, aynı zamanda geleceğin emeklilik sisteminin de parçasıdır.

Sosyal güvenlik yalnızca emeklilikten ibaret değildir. Sosyal güvenlik; sağlık hizmetine erişimdir, kayıt dışı çalışmanın önlenmesidir, emeğin korunmasıdır ve geleceğe güvenle bakabilmektir.

Cumhuriyetin kuruluş ruhunda gençliğe duyulan güven vardı. Bugün de güçlü bir Türkiye hedefleniyorsa, gençlerin çalışma hayatında korunması, desteklenmesi ve sosyal güvenlik haklarının güçlendirilmesi gerekiyor. Çünkü geleceği güçlü kılmanın yolu, gençleri güçlü kılmaktan geçer.

