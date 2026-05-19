Reha Muhtar'ın son hali sevenlerini üzdü!

1990'lı ve 2000'li yıllarda sunduğu ana haber bültenleri ve hazırladığı programlarla tanınan ünlü programcı Reha Muhtar'ın son hali ortaya çıktı.

Patronlar Dünyası, bugün (19 Mayıs) Bodrum Türkbükü'nde görüntülenen Muhtar'ın fotoğraf karesini paylaştı. Muhtar'ın sandalyede uyurken çekilen o karesi ünlü programcının sevenlerini üzdü.

VELAYETİ KAYBETTİ

Muhtar, son dönemde Deniz Uğur ile yaşadığı velayet davası ile gündeme gelmişti. 2008-2010 yılları arasında birlikte olan ikili, 2009 yılında dünyaya gelen Mina ve Poyraz adındaki ikizleri için karşı karşıya geldi.

Kasım 2025'te sonuçlanan dava sonucunda Mina ve Poyraz'ın velayetinin Reha Muhtar'dan alınarak Deniz Uğur'a verilmesine hükmedildi.

KARA LİSTEYE ALINDI

2 Kasım 2025'te de sosyal medyada paylaşılan bir video nedeniyle gündeme gelen Muhtar, havalimanında güvenlik kontrolü sırasında görevlilerle tartışmış, THY görüntülerin ardından Muhtar'ı kara listeye almıştı.