Mersin'de silahlı saldırı! 4 ölü çok sayıda yaralı: Saldırgan 17 yaşında!

Kan donduran olay, öğle saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Mahallesi Dörtler mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan Metin Ö., Sabri ve Samet Pan kardeşlerin ortaklaşa işlettiği restorana geldi. Yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkaran Metin Ö., işletmeye doğru rastgele ateş açmaya başladı.

Silahtan çıkan saçmalar Sabri Pan, Ahmet Ercan Can ve Mehmet T. ile bazı müşterilere isabet etti. Metin Ö. kaçarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SALDIRIDA 2 CAN KAYBI YAŞANDI

Gelen sağlık ekibi, Sabri Pan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet Ercan Can da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Pan ile Can'ın cenazeleri, otopsi için morga gönderildi.

Araçla kaçan saldırgan Kaburgediği Mahallesi sınırlarında hayvan otlatan gençlerden Yusuf Oktay ile Yenimahalle sınırlarında evinin oradaki tır şoförü Abdullah Koca'yı da öldürdü. Şüpheli, bu sırada gittiği güzergahta 8 kişiyi de yaraladı.

ÖLÜ SAYISI 4'YE YÜKSELDİ, HELİKOPTERLE ARANIYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerlerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, şüphelinin yakalanması için helikopter destekli çalışma başlatıldı.

Saldırganın açtığı ateş sırasında iki kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda yaralı halde hastaneye kaldırılanlardan iki kişinin daha hayatını kaybettiği, böylece toplam ölü sayısının 4'e yükseldiği öğrenildi.

Polis, 17 yaşındaki şüpheli Metin Ö.'nün yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. (DHA)