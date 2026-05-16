Adana'da korkunç cinayet! İş için Konya'dan yanına gelen genci keserle öldürdü

Adana'nın Kozan ilçesi Mahmutlu Mahallesi Özel Sokak’ta, 12 Mayıs 2026'da saat 23.00 sıralarında meydana gelen kan donduran olayda, iddiaya göre birlikte iş yapmak için Konya'dan Adana'nın Kozan ilçesine geldiği öne sürülen Muhammet Hasan Koca ile Muhammet Ali Gök arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı

KESERLE DARBEDİP AĞIR YARALADI

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada 29 yaşındaki Muhammet Ali Gök, keserle 20 yaşındaki Muhammet Hasan Koca'yı darbederek ağır şekilde yaraladı.

Vücudunun birçok yerinde darp ve yara izleri bulunan Koca, özel araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen Koca, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

KAÇAN SALDIRGAN ANTALYA’DA YAKALANDI

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, evde yaptıkları incelemede olayda kullanıldığı değerlendirilen bir keser ele geçirdi.

Olayın ardından kaçtığı belirlenen şüpheli Muhammet Ali Gök, Antalya’nın Manavgat ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gök, 14 Mayıs’ta çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 GÜN SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşam mücadelesi veren Muhammet Hasan Koca, doktorların tüm müdahalesine rağmen olaydan 3 gün sonra, 15 Mayıs’ta hayatını kaybetti. (DHA)