İlyas Salman'dan 'bana mezhebimi sordu' diyen oyuncuya jet yanıt!

77 yaşındaki usta sanatçı İlyas Salman ile aynı yatılı okulda kaldığını öne süren 69 yaşındaki oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu, 50 yıl önce Salman'dan iş istediğini söyledi.

"Yanına gidip ‘Abi beni çalıştırır mısın? Malatya’dan geldim, hemşehriyiz’ dedim" diyen Kalaycıoğlu, İlyas Salman'ın kendisine mezhebini sorduğunu iddia etti:

"Bana ‘Sünni misin sen?’ dedi. ‘Evet’ deyince de ‘Seninle uğraşamam’ dedi. Yanındaki çocuğu gösterip ‘Bu işe girecek, sen giremezsin’ dedi. Kendisine hakkımı helal etmiyorum."

"İŞVEREN DEĞİLİM, HAYATIMDA İNSAN ÇALIŞTIRMADIM"

Bu açıklamanın ardından İlyas Salman'dan Kalaycıoğlu'na yanıt geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Salman, şu ifadeleri kullandı:

Elli yıl önce yani 1976'da Yeşilçam'da yeni yeni tutunmaya çalışan bir gençtim. İşveren değilim, hayatımda insan çalıştırmadım. İnsanlara mezheplerini soruyorsam, elli yıldır başkalarına da yapmışımdır. Böyle birkaç kişi daha çıksın desin ki evet, İlyas bana da sordu.

Salman'ın açıklamasının ardından çok sayıda kullanıcı usta sanatçıya destek mesajı yolladı.