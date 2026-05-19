Oğuzhan Koç milli takım marşı yapanlarla çok fena dalga geçti

24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı için ünlü şarkıcılar peş peşe marş yayımladı.

Sinan Akçıl'ın mehter eşliğindeki ''Türkler Geliyor'' marşı başta olmak üzere yayınlanan marşlar çoğunluğun beğenisini kazanamadı. Sosyal medyada marşların futbol maçı için değil savaşa gider gibi olduğu yönünde eleştiriler yer alırken, ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'un paylaşımı gündem oldu.

VİDEO SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Esprili bir video yayınlayan Koç, şarkılarını tek tek Milli Takım marşına uyarlarken, videonun sonunda sert ve agresif bir marş yayınlayarak, şu ana kadar yayınlanan milli takım marşlarını tiye aldı.

Marşın sözleri ise kısa sürede sosyal medyada viral oldu:

“20 yıldır hasretiz, dünyayı uyaralım

Kupayı verin hemen olaysız dağılalım

Gülmeden top oynarız biz hep sinirliyizdir

Futbol bizde böyledir çok sinirli oynanır

Savaşmaya geldik biz kupayı verin hemen

Sinirlerim tepemde"