Oğuzhan Koç milli takım marşı yapanlarla çok fena dalga geçti
Oğuzhan Koç, A Milli Futbol Takımı için hazırlanan marşlara sosyal medyadan yaptığı esprili paylaşımla göndermede bulundu. Ünlü şarkıcının paylaştığı video kısa sürede gündem oldu.
24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı için ünlü şarkıcılar peş peşe marş yayımladı.
Sinan Akçıl'ın mehter eşliğindeki ''Türkler Geliyor'' marşı başta olmak üzere yayınlanan marşlar çoğunluğun beğenisini kazanamadı. Sosyal medyada marşların futbol maçı için değil savaşa gider gibi olduğu yönünde eleştiriler yer alırken, ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'un paylaşımı gündem oldu.
VİDEO SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Esprili bir video yayınlayan Koç, şarkılarını tek tek Milli Takım marşına uyarlarken, videonun sonunda sert ve agresif bir marş yayınlayarak, şu ana kadar yayınlanan milli takım marşlarını tiye aldı.
Marşın sözleri ise kısa sürede sosyal medyada viral oldu:
“20 yıldır hasretiz, dünyayı uyaralım
Kupayı verin hemen olaysız dağılalım
Gülmeden top oynarız biz hep sinirliyizdir
Futbol bizde böyledir çok sinirli oynanır
Savaşmaya geldik biz kupayı verin hemen
Sinirlerim tepemde"