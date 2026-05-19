Son dakika | Mersin'deki 6 kişinin katili intihar etti

Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde eski eşinin de aralarında olduğu 6 kişiyi öldüren saldırganın sıkıştırıldığı bir evde yakalanacağını anlayınca intihar ettiği öğrenildi.

6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaralayan saldırgan Metin Öztürk intihar etti

Dün meydana gelen katliamda 37 yaşındaki Metin Öztürk. isimli şahıs, yaklaşık 1 yıl önce çalıştığı Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Mahallesi'ndeki kasap ve lokantada tabanca ile ateş ederek çalışan Ahmet Ercan ile iş yeri sahibi Sabri Pan'ı öldürdü.

KAÇARKEN ÖLDÜRMEYE DEVAM ETTİ

Lokantadan beyaz aracıyla kaçan saldırgan, Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir benzin istasyonunda TIR şoförü Gökay Selfioğlu'nu da vurarak öldürdü. Kaçmaya devam eden saldırgan, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen eski eşi Arzu Özden'i tabanca ile vurarak, Yeniköy Mahallesi'nde Abdullah Koca'yı ise motosikletle şarampole yuvarlayarak öldürdü.

Aynı saldırgan, bu defa Karakütük Mahallesi'nde çobanlık yapan gençlerden Yusuf Oktay'ı öldürdü.

8 KİŞİYİ DE YARALADI

6 kişinin katili 8 kişiyi de yaraladı. Yaralılar, Tarsus Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

HELİKOPTERLE ARAMA ÇALIŞMALARI YAPILIYORDU

6 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı katliamın ardından saldırganın yakalanması için çok sayıda jandarma ekibi hareket geçti. Saldırganı yakalamak için helikopterle aramalar devam ederken,saldırganın aracına Karakütük Mahallesi'nde ulaşıldı.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ

Jandarmanın yaptığı çalışmalarda saldırganın kırsaldaki Çokak mevkiinde bir evde olduğunu tespit edildi. Saldrıganın yakalanacağını anlayınca silahla intihar ettiği öğrenildi.