Erdoğan seçim için düğmeye bastı: Tarihi de talimatı da ortaya çıktı

Türkiye'de seçimlerin ne zaman yapılacağı, baskın seçim ya da erken bir seçim olup olmayacağı toplumda en merak edilen konuların başında geliyor. Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine yönelik davanın iptali için açtığı davanın İstinaf mahkemesinde reddedilmesi, bu tartışmaları daha da alevlendirdi.

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre, AKP'nin strateji ekibi seçimlere yönelik yol haritasını belirledi. Kabine üyeleri milletvekilleri ile il il toplantılar yapacak.

MEHMET ŞİMŞEK BAŞLARINDA GELİYOR

Kabine üyelerinden Mehmet Şimşek başta olmak üzere tüm bakanlar, illerdeki vekiller ile bir araya gelecek. Vekiller bu toplantılarda seçmenlerin şikayetlerini iletecek.

ERDOĞAN'IN TALİMATI: YARIM KALAN YOLLAR, HASTANELER...

25. kuruluş yıldönümünde başlayacak olan bu hamle için Erdoğan'ın verdiği talimat da ortaya çıktı. Bakanlara illerde yarım kalan projelerin tamamlanmasının talimatı verildi. Öte yandan “Aciliyeti olan konularda hizmet talebi varsa tasarruf tedbirine de sığınmamak lazım” vurgusunun da yapıldığı öğrenildi.

AKP'nin 25. kuruluş yıldönümü için yeni manifestosunu da tanıtacağı öğrenildi.