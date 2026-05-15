Özel'den Erdoğan'a bir kez daha erken seçim çağrısı: Sandıktan kaçamazsınız

İktidarın "tasarruf tedbirleri" genelgesi ve mülkiyet devirleriyle muhalefet belediyelerinin gelir kaynaklarını kesme hamlelerine karşı, CHP'li belediyeler kendi öz kaynaklarıyla projeler üretmeye devam ediyor. Merkezi hükümetin 2025 yılı için 951 milyar lira vergi toplamayı hedeflediği ancak sadece 32 milyar lira yatırım ayırdığı İzmir'de; Bayraklı Belediyesi kiralama modelini sonlandırarak 38 araçlık yeni hizmet filosunu ve 40 bin metrekarelik atıl alan üzerine kurulan Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'ni hizmete açtı. Tesisin ve araç filosunun açılış töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarın kamu kaynaklarını TÜRGEV ve TÜGVA gibi vakıflara aktarırken muhalif belediyelerin hizmetlerini genelgelerle durdurmaya çalıştığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Milletten korkmayın, erken seçim sandığını getirin" çağrısında bulundu.

Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, merhum Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"İZMİR'DEN 951 MİLYAR VERGİ TOPLAYIP 32 MİLYAR YATIRIM YAPTILAR"

Açılışta konuşan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, kiralama modelini sonlandırarak belediyeye kazandırdıkları 38 yeni araçla asfalt, temizlik ve saha hizmetlerine daha hızlı müdahale edeceklerini açıkladı. Önal, atıl durumdan kurtarılan Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'nin detaylarını vererek; alanda 1500 metrekarelik FIFA standartlarında halı saha, 450 metrekarelik FIBA standartlarında basketbol sahası, 450 metrekarelik çok amaçlı kort, 24 bin metrekarelik yeşil alan ve 250 metre uzunluğunda yürüyüş parkuru bulunduğunu aktardı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ise merkezi hükümetin kente yönelik mali politikalarındaki çelişkiye dikkat çekti. İktidarın 2025 yılı için İzmir'den 951 milyar lira vergi topladığını ancak kente yalnızca 32 milyar liralık yatırım bütçesi ayırdığını belirten Tugay, "Zahmet olacak ama molozlarla kaplı bu alanı yeşil bir merkeze dönüştüren belediyeniz var. Şu Millet Bahçesi'ni yapın da görelim" sözleriyle iktidarı eleştirdi. Tugay, Yamanlar Mahallesi'nde 4 kap yemeğin 25 liraya sunulduğu Kent Lokantası'nı ve Şenay Aybüke Yalçın Parkı'nı hizmete açtıklarını hatırlatarak, Bayraklı'ya uluslararası standartlarda bir atletizm pisti kazandıracaklarını da duyurdu. Merhum Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek de eşinin adının Bayraklı'da yaşatılmasından duyduğu onuru dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

ÖZGÜR ÖZEL: İKTİDAR KAMU YARARINI DEĞİL ENGELLEMEYİ HEDEFLİYOR

İktidarın Meclis'e getirdiği kanun tekliflerindeki "iyi niyet" söylemlerini eleştiren Özel, hükümetin geçmiş pratiklerini İstanbul örneği üzerinden anlattı. Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef mecliste çıkarken kanun uyarmıştık. 'Bu bir iyi niyetli yasama faaliyeti değil, kamu yararını değil çekememezlik halini ifade ediyor' demiştik. İzmir'deki meslek fabrikasının, geçmişinde vakıf izi olan üç yapının iktidar eliyle el konulması sürecini yaşıyoruz. Meslek fabrikası, Cumhuriyet öncesinde un fabrikası olarak kullanılmış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kamuya tahsis edilmiş, ardından İzmir Belediyesi'ne verilmiş ve on binlerce öğrencinin kurs gördüğü bir merkezken, birdenbire 'geçmişinde vakıf izi var' denilerek el konuldu."

"GEÇMİŞİNDE VAKIF İZİ OLAN HER YERE EL KOYDULAR"

İktidarın bu yasayı çıkarma gerekçesini İstanbul'daki tarihi mekanlar üzerinden açıklayan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu mesele nereden kaynaklanıyor? Biliyorsunuz İstanbul'da Galata Kulesi var. Yerebatan Sarnıcı var. Bunların ikisi de özellikle Yerebatan Sarnıcı içeri girilemeyecek haldeyken, Mahir Polat'ın ve Ekrem Başkan'ın vizyonlarıyla inanılmaz bir restorasyon gerçekleştirildi. Müthiş bir turist akımı var, giriş ücreti var ve ciddi ciddi kaynak yaratan bir hale geldi. Ayrıca onlarca yabancı film şirketi, gece yarısından sonra filmler çekmek için büyük bütçeler teklif ediyor. Galata Kulesi keza öyle. Önce Galata Kulesi'ni İBB'nin elinden aldılar. Bir dava açıldı ve sonucunda lehe doğru gidince, Yerebatan Sarnıcı'nı da o kimsenin girmediği, kötü kokan halden cazibe merkezi haline gelip turist çekince; 'Aman biz silkeliyoruz, bunlar başka yerlerden kaynak buluyorlar' diye bir kanun çıkardılar ve geçmişinde vakıf izi olan her yere el koydular."

"BİZ HALKA YAPIYORUZ, ONLAR TÜRGEV'E, TÜGVA'YA VERİYOR"

CHP ile iktidarın "vakıf" anlayışı arasındaki farkı vurgulayan Özel, iktidarın kamu kaynaklarını yandaş vakıflara aktardığını belirtti:

"Şimdi bizimkiler boşalan yerlere gidip bu memleketin evlatlarına yurt yapıyor. Bizim bu yöndeki niyetimize karşı onlar ellerindeki vakıflarla ne yapıyorlar? Biz İstanbul'da iskeleleri geri alıyoruz, İstanbul'un en güzel iskelelerini kendi dönemlerinde TÜRGEV'e, TÜGVA'ya, Okçular Vakfı'na vermişler. İhaleye çıksa dünyanın parası gelir, kendi çocuklarının yönettiği maksatlı vakıflara devretmişler. Geri almak istediğinizde zabıtanın karşısına polisi dikiyorlar."

"BEŞ YILDA BİN KREŞ HEDEFİ KOYDUK, 802'SİNİ AÇTIK"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyecilik vizyonuna ait sayısal verileri paylaşan Özel, iktidarın engellemelerine rağmen halka doğrudan dokunan projeleri hayata geçirdiklerini vurguladı:

"Sosyal demokrat belediyecilik projesi, halkın ihtiyaçlarını gören, hizmet eden, çok yönlü fayda üreten bir projedir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediyelerimizin bu hizmetlerinden memnunuz. Türkiye'de belediyelerimiz, 5 yılda 1000 kreş hedefi koydu. Bugün an itibarıyla Türkiye'de 802. kreşimizi açmış durumdayız. Yine yoksul öğrenciyi barınma sorunu üzerinden tarikatların, cemaatlerin, kötü niyetli yapıların eline itmek için yurt yapmayanlara inat, iktidar olup her öğrenciyi bir sorundan kurtarana kadar 5 yılda 100 öğrenci yurdu hedefi koymuştuk. An itibarıyla 78 öğrenci yurdumuz, 2 yılda 172'ye çıkmıştır. Kent lokantası sayısı 172'ye ulaştı. Halk market, halk mandıra, halk kasap sayısı 173'e ulaştı. Toplamda Türkiye'de bütün CHP'li belediyelerin kendinden önceki dönemle kıyaslandığında yaptıkları sosyal yardımlar 4.6 kat artmıştır."

Özel ayrıca, CHP'nin İzmir'deki kadın ve genç temsilini artırdığına dikkat çekerek, "Cumhuriyet tarihinde altı kadın belediye başkanı varken bugün İzmir'de 8 tane var. Gençlik kollarından gelen 14 tane genç belediye başkanımız var. Arı gibi çalışıyorlar" dedi.

"TASARRUF GENELGESİYLE HİZMETİ DURDURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

İktidarın yayınladığı "tasarruf tedbirleri" genelgesinin asıl amacının CHP'li belediyeleri kilitlemek olduğunu söyleyen Özel, İrfan Önal'ın 38 araçlık filoyu bu şartlar altında kurmasına dikkat çekti:

"Büyükşehir Belediye Başkanımızın arkasında bıraktığı devasa borç yükünü hızla erittiği bir süreçteyiz. Tasarruf tedbirleri genelgesi yollayıp bizim belediyelerimizin çöp arabası almasını, temizlik yapmasını, asfalt dökmesini, hizmet yapmasını engellemeye; bu şehrin hizmetlerini durdurmaya, bu şehrin aleyhine kullanıyorlar. Ancak bu kadar çok hizmetin bir karşılığı var."

ERDOĞAN'A ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI: KORKMAYIN ÇIKIN KARŞIMIZA

Özel, konuşmasının finalinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve iktidara erken seçim resti çekti. Boş sandalyeler ile boş sandıklar arasında bir analoji kuran Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer bunlar siyaset yapacak bir yere gelecek ve başarılı olacaklarsa, siz de onlara engel olmaya çalışacaksınız. O şehre husumet duyacaksınız. O şehrin hizmetlerini, tahsisleri, kredileri engelleyeceksiniz. Milletin çağrısıyla bir erken seçim getireceği için ara seçimden kaçıyor. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum: Bu kadar haksızlık, bu kadar operasyon, bu kadar itibar suikasti, bu kadar yalan dolan... Senin de önünde seni öven, TRT'den 30 tane kanala kadar bütün kanallar var. Sen bizi oralardan itibar suikastı yapıp, gece uykunda sayıklamaya başlasan canlı yayında konuşmanı veren 30 tane televizyon kanalım var. Buradan sana açıkça şunu söylüyorum: Bu kadar iş yaptınız, gelin bu milletin önüne ama bu haziranın sonunda ama eylülün başında erken seçim sandığını koyun. Millet size mi inanıyor, bize mi inanıyor bir görsün. Boşalmış sandalyelerin yerine Anayasa 'gel ara seçim yap' diyor. Sandıktan kaçıyor."

Özel, sözlerini şu ifadelerle bitirdi:

"Buradan Erdoğan'a sesleniyorum: Kaçmayın, milletten korkmayın. Patron ne sensin ne benim. Patron millettir, milletin dediği olacak. Hiçbir yere kaçamazsın. Eğer bu dediklerine inanıyorsan, seni seçer, 5 yıl daha görev alırsın, rahat edersin, kendince önüne bakarsın. Ben de bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam. Bu kadar büyük bir özgüvenle söylüyorum. Korkmayın, çıkın karşımıza. Biz milletin ferasetine, öngörüsüne, iyi niyetine inanıyoruz. Patron millettir, milletin dediği olacak, hiçbir yere kaçamazsınız."