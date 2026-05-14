Özgür Özel'in İzmir programında anlamlı zamanlama

CHP Lideri Özgür Özel, yarın İzmir'de biz dizi açılışa katılacak. Özel'in programının, İzmir'de işgalci Yunan kuvvetlerine ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin'in şehit edilişinin 107'nci yıl dönümüne denk gelmesi ise 'anlamlı zamanlama' olarak yorumlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın İzmir'de bir dizi açılışa katılacak. CHP liderinin gerçekleştireceği ziyaretin; İzmir'de işgalci Yunan kuvvetlerine karşı direniş ateşini yakan Gazeteci Hasan Tahsin'in şehit edilişinin 107'nci yıl dönümüne denk gelmesi, "anlamlı zamanlama" olarak yorumlandı.

HASAN TAHSİN'İN 107'İNCİ ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ

Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'nda aldığı yenilginin ardından Yunan ordusu; savaşın galiplerinden olan İngilizlerden aldığı destekle, 14 Mayıs'ı 15 Mayıs 1919'a bağlayan gece İzmir'i işgale başladı.

15 Mayıs sabahı, işgalci güçlerin bölgedeki Rumlardan da destek almasına tepki göstererek Yunan birliğinin önüne geçen Hukuk-u Beşer gazetesinin başyazarı Hasan Tahsin, "Buraya böyle ellerini sallayarak giremezler!" diyerek işgal kuvvetlerine ilk kurşunu ateşlemişti.

Sayıca azınlıkta kalan ve yanında destekçisi bulunmayan Tahsin; Yunan askerleri tarafından açılan ateş ve ardından yapılan süngü darbeleri sonucunda, Kordonboyu'nda kalabalığın önünde 15 Mayıs 1919'da henüz 31 yaşındayken şehit edildi.

Asıl adı Osman Nevres olan Hasan Tahsin her ölüm yıl dönümünde Konak'ta anısına dikilen heykel önünde düzenlenen tören ile anılıyor.

CHP GENEL BAŞKANI İŞGALE KARŞI DİRENİŞİN YIL DÖNÜMÜNDE İZMİR'DE OLACAK

Hasan Tahsin anısına yarın düzenlenecek törenin hazırlıkları sürerken; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de İzmir'de olacağı belirtildi.

Özgür Özel'in 15 Mayıs Cuma günü İzmir programı şöyle:

