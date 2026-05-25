Mehmet Tezkan Baskın seçim olmaz
Bu kadar sert siyasi atmosferde, öfke patlaması yaşanırken, muhalefet mobilize olmuşken, iktidarı değiştirmeye konsantreyken, toplumsal muhalefetin tansiyonu damarları çatlayacak düzeye gelmişken…

Hele hele dün yaşanan beyinlere kazanmışken…

CHP’nin seçilmiş genel başkanı polis eşliğinde makamından sökülmüş atılmışken…

Vicdanlar bu kadarı da fazla derken…

Her türlü iftiraya her türlü iddiaya karşı seçilmiş genel başkan binlerce kişiyi meydanlara toplarken…

AKP seçime gitmez…

Önümüze sandığı koymaz…

Ortamın yatışmasını, tepkinin sönümlenmesini, CHP’nin il düzeyinde de ilçe düzeyinde de karışmasını, ayrışmasını bekleyecektir…

Hemen seçime giderse CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı belli; Özgür Özel…

Koy seçmenin önüne sandığı yüzde 60’tan az oy almaz…

Peki Erdoğan kısa sürede sandığı önümüze koyar mı?

Kaybedeceğini bildiği için koymaz…

Peki ne yapar?

Bekleyecek…

Neyi?

İzah edeyim…

Bay Kemal’e verilen görevler var. Bunun için zaman lazım…

İstinaf kararına göre Türkiye’nin dört bir tarafındaki CHP il başkanı artık il başkan değil. İlçe başkanı da ilçe başkanı değil. Üç yıl önceki il başkanı ilçe başkanı yetkili…

Dün nasıl genel merkeze polis zoruyla girildiyse Edirne’deki, Ardahan’daki, Antalya’daki, Trabzon’daki, Erzurum’daki 81 ildeki il binalarına da böyle girilecek. Üç yıl önceki başkanlar koltuklarına oturacak…

İllerde de ilçelerde de Ankara’da olduğu gibi çekişme, atışma yaşanacak…

AKP bunu bekleyecek…

CHP’deki kriz derinleşecek, ayrışma noktasına gelince sandığı önümüze koyacak…

İşte o gün DEM partisi ne yapacak?

DEM artık kilit parti. Otokrasi mi diyecek, demokrasi mi?

Kılıçdaroğlu’na destek veren 20 CHP’li milletvekilinin ne diyeceği belli…

Sormaya gerek yok…

DEVA/Gelecek partisi milletvekilleri iktidarın çekim merkezine kapılacak mı, dik duruş sergileyecekler mi?

Ezcümle Erdoğan 360 oyu bulup kendine uygun olduğunu düşündüğü zamanda erken seçime gidecek mi?

Veya 400 oyu zorlayıp Anayasa değişikliğiyle otokrat düzeni anayasal olarak daha da katılaştıracak mı?

Uzun süredir fırsat buldukça yazıyorum; iktidar muhalefetsiz Türkiye istiyor. Sesi çıkmayan Türkiye istiyor.

Henüz başaramadı, başardığı gün seçime gider…

Sırada CHP’den sonra galiba Özgür Özel var…

CHP Mutlak butlan İktidar Seçim
